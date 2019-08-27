先週末8月23日〜8月25日の全米ボックスオフィスランキングが発表され、『エンド・オブ・ホワイトハウス』から始まったジェラルド・バトラー主演アクションシリーズ第3弾『エンジェル・ハズ・フォールン（原題） / Angel has Fallen』が興行収入2,138万987ドル（約24億円）で首位デビューを果たした。（数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル110円計算）

『エンジェル・ハズ・フォールン（原題）』は、『エンド・オブ・ホワイトハウス』（2013）、『エンド・オブ・キングダム』（2016）に続くシリーズ第3弾。大統領暗殺未遂の嫌疑を掛けられ、追われる立場となってしまったシークレット・サービスの主人公マイク・バニングの戦いを描く。前作とほぼ同じオープニング興収を上げ、予想を上回る好成績を収めた。初登場1位はシリーズで初の快挙で、観客の満足度も高い。監督は、『オーバードライヴ』のリック・ローマン・ウォー。

キリスト教系ドラマ『オーバーカマー（原題） / Overcomer』も興収814万6,533ドル（約9億円）で3位デビューと好スタート。高校のバスケクラブのコーチが、クロスカントリー競走に挑む問題を抱えたティーンたちの面倒を見ることになり……。初登場組では、R指定ブラックコメディー『レディ・オア・ノット（原題） / Ready or Not』が興収801万5,590ドル（約8億8,000万円）で6位にランクイン。結婚式の夜、相手方の一族の儀式として“命を懸けたかくれんぼ”をしなくてはならなくなった花嫁が、血みどろの反撃に乗り出す。主演は『スリー・ビルボード』のサマラ・ウィーヴィング。

このほか特筆すべき作品は、5位につけているディズニーの超実写版『ライオン・キング』。公開6週目も依然として好調で、累計興収は5億1,055万966ドル（約562億円）という大ヒットを記録している。世界興収は15億1,132万6,340ドル（約1,662億円）に達しており、歴代世界興収ランキングで『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』（2015）を抜き9位となった。（編集部・市川遥）

8月23日〜8月25日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。（）は先週の順位。

1（初）『エンジェル・ハズ・フォールン（原題） / Angel has Fallen』

2（1）『グッド・ボーイズ（原題） / Good Boys』

3（初）『オーバーカマー（原題） / Overcomer』

4（2）『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』

5（3）『ライオン・キング』

6（初）『レディ・オア・ノット（原題） / Ready or Not』

7（4）『ジ・アングリーバード・ムービー2（原題） / The Angry Birds Movie 2』

8（5）『スケアリー・ストーリーズ・トゥ・テル・イン・ザ・ダーク（原題） / Scary Stories to Tell in the Dark』

9（6）『ドーラ・アンド・ザ・ロスト・シティ・オブ・ゴールド（原題） / Dora and the Lost City of Gold』

10（8）『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』