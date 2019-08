8月24〜25日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開6週目の『天気の子』が週末土日動員30万5000人、興収4億2100万円をあげ、首位に返り咲き。累計では動員800万人、興収107億円を突破し、歴代興収ランキング30位にランクインしている。2位は先週の首位からワンランクダウンの『ライオン・キング』。今週末は動員29万人、興収4億6700万円を記録した。興収では『天気の子』を上回っており、まだまだ勢いは衰えず。累計では動員322万人、興収46億円を突破した。深夜の単発ドラマからスタートしたにも関わらず、社会現象となった連続ドラマ『おっさんずラブ』のその後を描いた『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』が3位に初登場。初週土日動員は23万9000人、興収は3億4300万円をあげた。初日からの3日間の累計は38万9000人、興収5億5400万円を突破。初日の東宝のリリースでは、30億円を狙えるスタートを切ったと発表された。そのほか、初登場組はエルトン・ジョンの半生を描いた『ロケットマン』が、初週土日動員9万6000人、興収1億3200万円をあげ、6位スタート。レベルファイブの人気RPGをアニメ映画化した『二ノ国』が7位にランクインした。既存作品では、公開3週目の4位『劇場版 ONE PIECE STAMPEDE』が、累計興収41億円、公開7週目の5位『トイ・ストーリー4』が、累計興収93億円、公開4週目の8位『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』が、累計興収27億円、公開5週目の9位『ペット2』が累計興収19億円、公開7週目の10位『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』が、累計興収27億円を突破している。8月24日〜25日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:天気の子第2位:ライオン・キング第3位:劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜第4位:劇場版 ONE PIECE STAMPEDE第5位:トイ・ストーリー4第6位:ロケットマン第7位:二ノ国第8位:ワイルド・スピード/スーパーコンボ第9位:ペット2第10位:ミュウツーの逆襲 EVOLUTION