ロバート・ロドリゲス監督がNetflixで製作する新作映画『ウィー・キャン・ビー・ヒーローズ(原題)/ We Can Be Heroes』に、クリスチャン・スレイターら新たなキャスティングが決定したとDeadline.comが伝えた。

『スパイキッズ』シリーズや『マチェーテ』シリーズ、また今年公開された『アリータ:バトル・エンジェル』などのロドリゲス監督が手掛ける本作は、エイリアンたちに両親を誘拐された子供たちが、スーパーヒーローチームを組んで戦うというSF作品。

出演者にテレビシリーズ「クワンティコ」のプリヤンカー・チョープラ、『キャプテン・マーベル』のアキラ・アクバル、テレビシリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」のペドロ・パスカルらが決まっている。本作は現在撮影中。(鯨岡孝子)