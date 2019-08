モーニング娘。’19の横山玲奈が、1年2ヵ月ぶりとなる写真集『REINA is eighteen〜N to S〜』(ワニブックス)を発売する。横山にとって、高校卒業後初の写真集となる。モーニング娘。’19の元気印、笑顔が印象的な横山のセカンド写真集は、北海道と沖縄でロケを敢行。まだ桜が残る北海道では、小樽の街を散策する様子、牧場で馬との触れ合い、石狩灯台を望む夕景での落ち着いた表情と、少し大人に近づいた彼女が写し出されている一方、初めて訪れた沖縄では、青い海をバックにはしゃぐ姿や、古民家でリラックスするなど、素顔が多数収録された本作。今年高校を卒業し、デビューから2年半が経ち、表現の幅が広がり成長した“横山玲奈”が詰まった1冊となった。横山は「横山玲奈のセカンド写真集が発売します! 初の沖縄では、フェリーに乗ったり、海ではしゃいだり思い切り楽しんでる姿。北海道での大人っぽい姿。普段の活動では見られない姿がたくさん詰まっています! 写真を見ると『変わったなぁ、成長したなぁ』って自分でも感じることが出来ました(笑)。ファースト写真集から約1年が経ち、また違った横山玲奈をお届けです!! たくさん見ていただけたら嬉しいです!!」と語り、お気に入りカットについては「上から撮った写真です。この角度から自分を見ることがなかったので、新鮮な気持ちなのと、夕景で自分なりに表情も少し落ち着いたイメージにしているところが気に入っています!」とコメントした。なお、発売日の8月27日には、ブックファースト新宿店にて発売記念イベントが開催される(18時30分〜)。モーニング娘。’19・横山玲奈写真集『REINA is eighteen〜N to S〜』は、ワニブックスより8月27日発売。価格はメイキングDVD付きで3000円(税込)。