小学1年生から、授業の一環でバレエを習っているジョージ王子。ピアニストの生演奏に合わせて踊るという本格的なレッスンを、ジョージ王子は毎回とても楽しみにしているんだそう。そんな情報をアメリカのニュース番組が紹介した際に、キャスターが笑いながら話したことが議論を呼んでいる。

🦁🦁🦁 Happy Birthday Prince George! The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share new photographs of Prince George to mark His Royal Highness's sixth birthday. This photograph was taken recently in the garden of their home at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge. Thank you everyone for all your lovely messages! A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Jul 21, 2019 at 2:32pm PDT

冒頭、「6歳のジョージ王子も、世界中の子どもたちと同じように新学年を迎えます。ところが、カリキュラムは他の子どもたちと比べてハードなんですよね」と、話し始めた女性キャスター。そして「2年生の必修教科である算数や理科などに加え、未来の王様である彼は、宗教学やコンピュータープログラミング、詩、そしてバレエを習うそうです」と笑いながら続け、「ウィリアム王子によれば、ジョージ王子はバレエが本当に大好きなんだそうですよ。さて、どれくらい続くんでしょうかね」と話す一幕も。番組では、キャスターのこの発言に、本人のみならず共演者や観客も大笑いしていた模様が映されていた。

すると、この一連の報道がバレエ好きなジョージ王子を嘲笑していると、SNS上にはキャスターに対する批判が殺到。

@LaraSpencer On behalf of my amazing ballet-trained son, more fit and athletic than you'll EVER be, please STOP ridiculing things you have no knowledge about. Thank goodness he hasn't had useless people like you in his life! #boysdancetoo pic.twitter.com/PQpiWMCWk2 — Kristina Witzling (@kwitzling) August 23, 2019

「バレエの特訓を受けていて、あなたよりもはるかに健康的でアスレチックな素晴らしい息子に代わって発言します。何も知らない世界のことを嘲ることはやめてください。あなたのような人が彼の人生にいなかったことにホッとします #男の子もダンスする」

さらに、有名な男性バレエダンサー、グレッグ・マシューズも彼女の発言について「残念」だとコメントを発表。

There's a lot to say about the latest comments from miss @lara.spencer , most disappointing part of it is judging a toddler (who is a royal) for choosing an art form which takes upmost dedication and discipline. Ballet has gifted me with the most incredible experiences and I know if Ballet wasn't in my life I wouldn't have achieved any of the accomplishments I have. Who knows where I'd be. #boysdancetoo #DanceMale #boysofballet #joffreyballet A post shared by Greig Matthews 🖖🏻 (@greigsmatthews) on Aug 24, 2019 at 10:16am PDT

「熱心さと自制心を必要とするアートを選んだという理由で、幼児で王室の彼の価値観を受け入れないということが最も残念。私はバレエのおかげで素晴らしい経験ができたし、バレエと出合っていなければこれまでの成功は一つもありませんでした。どんな人生を歩んでいたか想像もできません」

また、ダンサーで振付師としても活躍する男性トラヴィス・ウォールは、彼女へ以下のようなメッセージを送信。

DEAR @lara.spencer of GOOD MORNING AMERICA. I have a message for you. Wake up. It's 2019. Get with the program. Please share and repost this so a boy who needs to see this feels supported if he dances or wants to! #boysdancetoo #ballet #goodmorningamerica #traviswall #laraspencer #bully A post shared by Travis Wall (@traviswall) on Aug 23, 2019 at 6:49am PDT

「ジョージ王子がバレエ好きであることを笑っていましたね、とても残念な気持ちになりました。あなたは観客や同僚の笑いを誘っただけでなく、この国が抱える大きな問題のひとつである“いじめ”に加担をしました。私は子どもの頃、常にいじめを受けていました。私の場合は、成功をしたいというモチベーションに変えることができましたが、そのような子どもばかりではありません。バレエは品格、規律、尊敬心、そして勇気を教えてくれます。もし『踊りたい』、『ダンスのレッスンを受けてみたい』と思っている男の子がいるのであれば、踊って! 男の子だって踊ります。周囲の笑い声なんて無視して。努力は必ず報われますよ。そしてもしあなたが、ダンスを習っている子どものことを笑いたいと思っているなら、ぜひ鏡を見てみて。そして自分に問いかけてください。『私は今日、いじめっ子になりたいのか』と」

相次ぐ批判を受けて、渦中のキャスターは自身のInstagramに謝罪文を投稿。

My sincere apologies for an insensitive comment I made in pop news yesterday. From ballet to anything one wants to explore in life, I say GO FOR IT. I fully believe we should all be free to pursue our passions. Go climb your mountain-and love every minute of it. A post shared by Lara Spencer (@lara.spencer) on Aug 23, 2019 at 9:07am PDT

「昨日のニュース番組で、無神経な発言をしたことを謝罪します。バレエをはじめ、人生で挑戦をしたいと思うことがあるのであれば、挑戦するべきだと思います。また、好きなことを探求する自由があると信じています。みなさん冒険をして、そのすべての時間を楽しんでください」

さらに彼女は番組内でも謝罪をすると言われており、「ダンスやバレエのコミュニティ」に属している人々も出演する予定だという。他にも、ブロードウェイで活躍するダンサーや、男性バレエダンサーなどがスタジオの外でバレエを教える機会を設ける、とも。一度は人を傷つけたキャスターの発言だけれど、振付師のトラヴィスは「こうして性別によって行動を制限する問題が浮き彫りになったことで、ダンサーたちの声が届いたことは本当に嬉しい」と、前向きに捉えているという。