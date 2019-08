映画『HiGH&LOW』シリーズの最新作で、高橋ヒロシの伝説の不良漫画『クローズ』『WORST』とコラボした映画『HiGH&LOW THE WORST』より、鬼邪高校と激烈な頂上争いを巻き起こす鳳仙学園の本編未解禁アクションシーンを使用したスペシャルトレーラーが、スペシャルポスター2点と共に解禁された。『HiGH&LOW』シリーズは、EXILE TRIBEらの出演により、5つのチームが拮抗する“SWORD地区”の覇権をめぐる男たちの熱い闘いと友情ドラマを描き、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEと多様なメディアで展開する総合エンターテインメントプロジェクト。今作は漫画『クローズ』『WORST』とコラボし、『HiGH&LOW』の鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』でおなじみの幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園が対決する。スペシャルトレーラーは、「殺し屋軍団」と呼ばれるほど圧倒的戦闘力を誇る有名不良高校<鳳仙学園>の最強バトルシーンを、彼らのテーマソングであるEXILE THE SECONDの「Top Down」にのせて映し出すアクション満載の映像。曲のイントロと共に、トレードマークは灰色の学ラン・幹部以外全員スキンヘッドという鳳仙学園の面々が登場する。にらみつけるだけで狂暴性を感じるその不良たちを完璧に統率しているのが、上田佐智雄(志尊淳)だ。壁を破壊するほどのパワーある拳、相手のナイフを目に見えぬ速さで奪い取るスピード、リーチを生かしたスマートな蹴りで相手をひれ伏させるテクニックと、圧倒的な戦闘力を見せつけるキャラクターであり、佐智雄を支える鳳仙四天王=小田島有剣・沢村正次・仁川英明・志田健三<通称:小沢仁志>を引き連れて鬼邪高校とにらみ合うシーンは貫禄十分だ。映像には、本作の見どころアクションである河川敷での鬼邪高校VS鳳仙学園シーンも描かれており、何十組ものファイトが同時進行で繰り広げられる大乱戦となっている。2枚の鳳仙学園スペシャルポスターの1枚目は、高橋描き下ろしイラストのキャラと鳳仙の実写キャストが並んでにらみを効かせる迫力のコラボビジュアル。2枚目は、トップの佐智雄と後ろに控える鳳仙四天王、そして戦いの時を待ちわびるスキンヘッド軍団が立ち並ぶ。「鬼邪高潰すぞ」という殺気に満ちたコピーが激しい頂上決戦を予感させるビジュアルとなっている。映画『HiGH&LOW THE WORST』は10月4日より全国公開。