¹ñÆâ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è»Ë¾å4°Ì¤Ë¡ª¼Â¼Ì¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ120²¯±ß¤òÆÍÇË
Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤¬¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ120²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâ¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ120²¯1,599Ëü6,600±ß¡¢Æ°°÷844Ëü9,981¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡×2ºîÉÊ¤ä¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎÀ®ÀÓ¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢¹ñÆâ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è»Ë¾å4°Ì¤Ë¥é¥¤¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Âç¥Ò¥Ã¥È¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢SNSÅù¤ÇÁá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Â³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Î¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡¿¥¸¥ã¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÕ½±¡Ù¤È¤¤¤¦Â³ÊÔºîÉÊ¡Ê·à¾ìÌ¤¸ø³«¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¤ÎËÁ¸±¡×¤ËÂ³¤¯¥×¥í¥í¡¼¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¾¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à ¥Ï¡¼¥Ä¶¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤Ø¤ÎÇ®Ë¾¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¡¦¥ê¥ó¤âÂ³ÊÔÀ©ºî¤Ø¤Î°ÕÍß¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤Î´ë²è¤¬½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¤¦°ì¤ÄÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÀèÆüÆÍÇ¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖDesert moon¡×¤À¡£ËÜÊÔ¤«¤é¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶Ê¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥é¥¸¥óÌò¥á¥Ê¡¦¥Þ¥¹¡¼¥É¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¥Ê¥ª¥ß¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤È¡¢°¥½¥¤òÂÓ¤Ó¤¿²Î»ì¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ºî¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤àÃÊ³¬¤Þ¤ÇËÜÊÔ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Îº²¤Î¶«¤Ó¤È¶¯¤¤·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥½¥í¶Ê¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¥ì¥¹¡Á¿´¤ÎÀ¼¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼²»³Ú¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¢¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥±¥ó¤È¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥ó¥¸¡¦¥Ñ¥»¥Ã¥¯¡õ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¤Ç¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¥¢¥é¥¸¥ó¤òÂÔ¤Ä¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¡¢¥¸¥ã¥Õ¥¡¡¼¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ìÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¥¢¥é¥¸¥ó¡¢Æ±¤¸·î¤ò¸«¾å¤²¤ë2¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»ÑÉÁ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥é¥¸¥ó¤Î²È¤Ç¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤¬¤½¤Î¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÁÕ¤Ç¡ÖÊì¤¬¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö»ä¤ÎÊì¤â¡×¤È¡¢2¿Í¤ÎÊì¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¿´¤ò·Ò¤°¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¶Ê¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ìÃ¼¤¬ËÜÊÔ¤Ë¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶Ê¤ÎÁ´ÍÆ¤òÊ¹¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤«¤é¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯·à¾ì¸ø³«¤¬½ª¤ï¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÀË¤·¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ
(C)2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É