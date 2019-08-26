HOUSTON, TEXAS - AUGUST 23: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Angels hits into a double play against the Houston Astros in the third inning at Minute Maid Park on August 23, 2019 in Houston, Texas. Teams are wearing special color schemed uniforms with players choosing nicknames to display for Players' Weekend. (Photo by Bob Levey/Getty Images)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡Ë¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇËÞÂà¤¹¤ë¤Ê¤É¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
 
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡ÖSHOWTIME¡×¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£Á°Æü¤Ë¥·¡¼¥º¥ó100°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²÷²»¤¬¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
 
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£Â³¤¯¥¢¥Ã¥×¥È¥ó¤¬Ê»»¦¤ËÅÝ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
 
¡¡1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤Ë¤Ï¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë2¤Ä¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¸åÂ³¤Î¥¢¥Ã¥×¥È¥ó¡¢¥×¥Û¥ë¥¹¤âÅÝ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
 
¡¡Âè3¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤È¤â¤ËÄÀ¤à¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤Ã¤«¤±Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5»ÄÎÝ¤È¡¢Áö¼Ô¤ò´Ô¤¹Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤ÎÆâÍÆ¡£ÂÇÎ¨.298¡¢OPS.869¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
 
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤Ï8²ó¤Ë°ìµó7ÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢½ªÈ×¤ËÊø¤ì¤Æ2¡Ý11¤ÎÂçÇÔ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼Ú¶â¤Ï¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö7¡×¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£