【今週スタートの海外ドラマ】『ジェントルマン・ジャック』『Carnival Row』話題の新作ドラマが日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。8月最後の週は、新作ドラマが目白押し! ユネスコの「世界の記憶」に登録もされた暗号で書いた日記をモチーフに綴られる『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』や、『パイレーツ・オブ・カリビアン』のオーランド・ブルームと『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』のカーラ・デルヴィーニュがW主演するファンタジードラマ、豪華俳優陣が声を務めるNetflixオリジナルドラマなどがスタート! お見逃しなく!

8月26日(月)から9月1日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■8月26日(月)

・23:00〜『ザ・ラストシップ』シーズン3(AXN)

『トランスフォーマー』シリーズのマイケル・ベイ製作総指揮。史上最悪の伝染病に襲われた世界を舞台に、治療薬の発見を託された米海軍駆逐艦の苦難に満ちた戦いをスリリングに描く。前シーズンの衝撃的なラストから続く新シーズンは、トム・チャンドラー率いるアメリカ海軍駆逐艦ネイサン・ジェームズのクルーたちがアジアへ意識を向けるところから始まる。また、ストーリーの鍵を握る伝説の海賊タケハヤ役として真田広之が出演。

■8月29日(木)

・23:00〜『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』(スターチャンネル)

?近代最初のレズビアン"とも言われるアン・リスターが暗号で書いた日記をモチーフに、彼女の波乱万丈な半生を英BBC×米HBOがタッグを組んで完全ドラマ化。舞台は、1832年英ヨークシャー。世界各国を旅してきたアン・リスターが故郷ハリファックスへ帰ってきた。恋人との別れに胸を痛めながらも、シブデン館の再興に乗り出していく彼女を取り巻く、家族、使用人、借地人、ライバル、そして彼女の妻になる女性との関係を波乱万丈に描く。

・23:00〜『インスティンクト−異常犯罪捜査−』シーズン2(WOWOWプライム)

映画『チョコレートドーナツ』や『グッド・ワイフ』のアラン・カミング主演&製作総指揮。主人公である大学教授兼作家のディラン博士は、同性の夫がいる元CIAスパイ。膨大な知識に加えて鋭い観察眼・分析力を持ち、ニューヨーク市警のコンサルタントとして刑事リジーの相棒として異常事件に挑む新シーズン。

■8月30日(金)

・『カーニバル・ロウ』(Amazon Prime Video)

『パイレーツ・オブ・カリビアン』のオーランド・ブルームと、『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』のカーラ・デルヴィーニュがW主演するファンタジードラマ。舞台は、人間により故郷を侵略され、移民となった神話世界の生き物であふれかえるヴィクトリア朝のファンタジーな世界。増え続ける移民たちは、自由に暮らすことも、愛することも、飛ぶことも禁じられ、人間との共存は困難を極める。社会の抑圧が厳しくなっていく中、人間の探偵ロイクロフト・フィロストレートは、カーニバル・ロウの平和を揺るがした陰惨な連続殺人事件の捜査を始めるが、移民の妖精ヴィネット・ストーンモスが事件に関する重大な秘密を隠しており、その事が長年事件を追いかけていたロイクロフトの推理を揺るがすことに。

・『ダーククリスタル:エイジ・オブ・レジスタンス』(Netflix)

1982年公開の不朽の名作ファンタジー映画『ダーククリスタル』の前日譚ドラマシリーズ。『スター・ウォーズ』シリーズのマーク・ハミルや『ロケットマン』のタロン・エジャトン、『ハリー・ポッター』シリーズのヘレナ・ボナム・カーター、『ミッション:インポッシブル』シリーズのサイモン・ペッグら豪華俳優陣が声を務めている。

・『ジェーン・ザ・ヴァージン』シーズン5(Netflix)

米CWの人気コメディドラマのファイナルシーズン。処女なのに医療ミスで人工受精を受けて妊娠してしまった作家志望のジェーンを主人公に、悩んだ末に出産することを決意した彼女の子育てや家族との関係、執筆作業に四苦八苦する様子が、ユーモアたっぷりに語られるハートフルコメディ。人気犯罪捜査ドラマ『シカゴ P.D.』でエリン・リンジー捜査官役を演じたソフィア・ブッシュがゲスト出演。

あなたは、これまでの人生でどれだけ海ドラに費やしていますか? 【海外ドラマデータベース】でチェックしてみよう!(海外ドラマNAVI)

Photo:Amazon Prime Video『カーニバル・ロウ』『インスティンクト−異常犯罪捜査−』シーズン2(c)MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』(c) 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO (R) and all related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc..Netflixオリジナルドラマ『ダーククリスタル:エイジ・オブ・レジスタンス』