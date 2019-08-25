ÍÌ¾»ÒÌò¤«¤é"¼«Í³¼«ºß"¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Ø¡¢±Ñ¹ñÇÐÍ¥¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È
À¤³¦Ãæ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ä¶Âçºî¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤ä¡Ø¥Û¥Ó¥Ã¥È¡Ù»°Éôºî¤Î¸¶ºî¼Ô¡¢J¡¦R¡¦R¡¦¥È¡¼¥ë¥¥ó¤ÎÁ°È¾À¸¤òÉÁ¤½Ð¤¹±Ç²è¡Ø¥È¡¼¥ë¥¥ó¡¡Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡£FOX¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥ÈÇÛµë¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è8·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥È¡¼¥ë¥¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï±Ñ¹ñ½Ð¿ÈÇÐÍ¥¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡£º£Ç¯3·î¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±Ñ¹ñÃËÍ¥¤ò°¦¤Ç¤ë²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÃËÍ¥ÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥ì¥Ã¥É¥á¥¤¥ó¡Ø¡Ê¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡Ù¡Ë¡¢2°Ì¤Î¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¡Ê¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¢3°Ì¤Î¥¿¥í¥ó¡¦¥¨¥¬¡¼¥È¥ó¡Ê¡Ø¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¤ËÂ³¤4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Âçºî±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëº£ºÇ¤â½Ü¤Ê±Ñ¹ñÇÐÍ¥¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï±Ñ¹ñ¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼½£¥¦¥©¥¦¥¥ó¥¬¥àÀ¸¤Þ¤ì¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÁá¤¯¡¢²¿¤È6ºÐ¡£±Ñ¹ñÆâ¤Î±Ç²è¤äTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¡Ê¡Ø±Ñ¹ñ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¡¡Á¥»¥Ã¥¯¥¹¤È±¢ËÅ¤Î¥½¡¼¥×»ö·ï¡Ù¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¦¥È¡¦¥¢¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¾¯Ç¯¥Þ¡¼¥«¥¹Ìò¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢±ÑTV¥É¥é¥Þ¡ØSkins - ¥¹¥¥ó¥º¡Ù¤Ë¼çÌò¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù¡Ø½÷²¦ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊËè¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÌ¥¤»¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¤Î¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê½Ð±éºîÉÊ8Áª¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏËÜ¹ñ¤Ç¤Î¸ø³«Ç¯¡Ë
±Ç²è¡§¡Ø¥¢¥Ð¥¦¥È¡¦¥¢¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë
¡Ö¥Ï¥¤¡¦¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¡×¤ÎÃø¼Ô¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥ó¥Ó¥£¤ÎÆ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£Éã¿Æ¤Î°ä¤·¤¿°õÀÇ¼ýÆþ¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤¹ÆÈ¿ÈÃË¥¦¥£¥ë¡Ê¥Ò¥å¡¼¡Ë¤¬¡¢12ºÐ¤Î¾¯Ç¯¥Þ¡¼¥«¥¹¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£Åö»þ12ºÐ¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ä¡¢ÝµÉÂ¤Ë¶ì¤·¤à¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊì¿Æ¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê´Ø·¸¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡¢¾¯¤·À¸°Õµ¤¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¾¯Ç¯¥Þ¡¼¥«¥¹¤ò±é¤¸¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û±Ñ¹ñÇÐÍ¥File #1¡§¡Ø¥â¡¼¥ê¥¹¡Ù¤«¤é¡Ø±Ñ¹ñ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Þ¤Ç¡£¿Í´Ö½¤¤Ìò¤Ê¤é¤ª¤Þ¤«¤»¤Î¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È
¥É¥é¥Þ¡§¡ØSkins - ¥¹¥¥ó¥º¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Á2008Ç¯¡Ë
±ÑChannel 4À½ºî¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥É¥é¥Þ¡£±Ñ¹ñÀ¾Éô¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³ØÀ¸À¸³è¤òÃæ¿´¤Ë10Âå¤ÎÃË½÷¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡£²ÈÂ²ÌäÂê¤ä²á¿©¾É¡¢¤¤¤¸¤á¤äÆ±À°¦¡¢Í§¤À¤Á¤Î»à¤Ê¤É¤ËÇº¤ß½ý¤Ä¤À®Ä¹¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò·Ú¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤¬¤é±Ô¤¯ÉÁ¤¯¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï7¥·¡¼¥º¥óÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤È¥·¡¼¥º¥ó2¤Î19¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Î¹â¹»À¸¥È¥Ë¡¼Ìò¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡¢20ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é
±Ç²è¡§¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥ó¡Ù(2009Ç¯)¡¡
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¤¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£°¦¤¹¤ë¼Ô¤ò¼º¤¤ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç¼«¤é¤â»à¤ò·è°Õ¤·¤¿ÃË¤¬Á÷¤ë±¿Ì¿¤Î°ìÆü¤òÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ÇÃúÇ«¤ËÄÖ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥É¥é¥Þ¡£ËÜºî¤Ç¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿Æ±À¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¼º¤Ã¤ÆÈáÃ²¤Ë¤¯¤ì¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¡Ë¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¶µ¤¨»Ò¥±¥Ë¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ÒÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¤½¤ÎÀÄ¤¤Æ·¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¯ÍÅ±ð¤ÊÀÄÇ¯¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦¤ò½ä¤ë¡ª¡ã±Ñ¹ñ¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡õ¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÊÔ¡ä
±Ç²è¡§¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë
1979Ç¯¸ø³«¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4ÃÆ¡£Âè88²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç10ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ºÇÂ¿¤Î6ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹çºî±Ç²è¡£³ËÊ¼´ï¤Ë¤è¤ëÂçÎÌ»¦Ù¤ÀïÁèËÖÈ¯¸å¡¢À¸³è´Ä¶¤¬±øÀ÷¤µ¤ì¡¢À¸Â¸¼Ô¤¿¤Á¤ÏÊª»ñ¤È»ñ¸»¤òÉðÎÏ¤ÇÃ¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÀ¼Ò²ñ¤¬²õÌÇ¤·¤¿Ì¤ÍèÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂçºî¡£ÆÈºÛ¼Ô¥¸¥ç¡¼¡Ê¥Ò¥å¡¼¡¦¥¡¼¥¹¡á¥Ð¡¼¥ó¡ËÎ¨¤¤¤ë»¦Ù¤Ë½Áö·³ÃÄ¤È¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥È¥à¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¡Ë¤¬½õÂÀÅá¤¹¤ëÈ¿µÕ¤Î½÷Àï»Î¥Õ¥å¥ê¥ª¥µ¡Ê¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥»¥í¥ó¡Ë¤ÎÆ®¤¤¤¬ÂçÇ÷ÎÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ç¥¸¥ç¡¼¤ÎÀïÆ®½¸ÃÄ"¥¦¥©¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º"¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥«¥®¤ò°®¤ëÃËÆó¥å¡¼¥¯¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡£È¾Íç¤Ç¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¡¢Á´¿ÈÇòÅÉ¤ê¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Á¡¢Èþ¤·¤¯À°¤Ã¤¿³°¸«¤«¤é°ìÊÑ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ë»Ñ¤ËÊÑËÆ¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤½¤Î"¶¸±é"¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Amazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÀ¤³¦¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó±Ñ¹ñÇÐÍ¥¤¿¤Á¡¡¤¤¤ÞÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤3¿Í
±Ç²è¡§¡Ø½÷²¦ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë
18À¤µª±Ñ¹ñ²¦¼¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°¦Áþ·à¤Ç¡¢ÀäÂÐÅª¸¢ÎÏ¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²á¿©¤Ë¤è¤ëÄËÉ÷¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë½÷²¦¥¢¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ø¥Ö¥í¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥Á¡¡¡Á»¦°Õ¤ÎÄ®¡Á¡Ù¡Ë¤ÎÃþ°¦¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦½÷ÀÆó¿Í¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¹¶ËÉ¤òÉÁ¤¤¤¿µÜÄî¥É¥é¥Þ¡£Âè91²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï9ÉôÌç10¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ó½÷²¦¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦½÷²¦¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¢¥ì¥Ç¥£¡¦¥µ¥é¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ï¥¤¥º¡Ø¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ë¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¡¢²£ÊÁ¤ÇÐþËý¤ÊÀ¯¼£²È¥Ï¡¼¥ê¡¼¤ò¹¥±é¡£¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÇòÅÉ¤ê»Ñ¤Ç¡¢¸ü²½¾Ñ¤Ë¥«¥Ä¥é¤È¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¡¢¹ë²Ú½÷Í¥¿Ø¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¾×·â¤ÎÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÎò»Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢±éµ»¤ÎÉý¹¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û±Ñ¹ñÇÐÍ¥½¸·ë¤ÎÎò»Ë·à¤«¤é¤ª¥Ð¥«¤Ê¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Þ¤Ç¡ª±Ñ¹ñ²¦¼¼¥É¥é¥Þ7Áª¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
±Ç²è¡§¡ØX-MEN¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2011Ç¯¡Á2019Ç¯¡Ë
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÆ±Ì¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¡£2011Ç¯¤Î¡ØX-MEN¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢2014Ç¯¡ØX-MEN¡§¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡õ¥Ñ¥¹¥È¡Ù¡¢2016Ç¯¡ØX-MEN¡§¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡Ù¡¢2019Ç¯¡ØX-MEN¡§¥À¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È4ºîÉÊ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆX-MENÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¥Ï¥ó¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥³¥¤¡¿¥Ó¡¼¥¹¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÊ£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥20¿Í¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥ô¥©¥¤¡Ë¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤À¤¬¡¢Á´¿È¤¬ÀÄ¤¤ÌÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿½Ã¿Í¤ËÊÑ¿È¤·¡¢²øÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤«¤Ä¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ÇÈ´·²¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¸½ºß¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼X¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¶µ¤¨Æ³¤¯Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¼«¿È¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÊ£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥20¿Í¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
¥É¥é¥Þ¡§¡ØThe Great¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë
Âè91²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞµÓËÜ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Àè½Ò¤Î±Ç²è¡Ø½÷²¦ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Ê¥Þ¥é¤¬¥Ú¥ó¤ò¼¹¤ê¡¢¡Ø¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎÁí¤Æ¡Ù¤Î¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬¼ç±é¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡ØThe Great¡Ù¤Ï¡¢18À¤µª¤Î¥í¥·¥¢¤òÉñÂæ¤ËÂ¾¹ñ¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¹ÄÄë¤Ë²Ç¤¤¤À½÷À¤¬¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤È¼«¿È¤Î¹¬¤»¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯Îò»Ë¥É¥é¥Þ¡£¥¨¥ë¤¬¡Ö¥í¥·¥¢»Ë¾åºÇ¶¯¤Î½÷Äë¡×¤ÈÉ½¤µ¤ì¤ë¥¨¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê2À¤¤ò±é¤¸¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¤ÏÈà½÷¤ÎÉ×¤Ç¥í¥·¥¢¹ÄÄë¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¡¦¥Õ¥ç¡¼¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼Ìò¤ËÊ±¤¹¤ë¡£ÁÔÀä¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¡Ø½÷²¦ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë½÷²¦¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸½ºßÀ½ºîÃæ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢ÊÆHulu¤Ë¤Æ2020Ç¯¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç´û¤Ë¥·¥ê¡¼¥º²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ø½÷²¦ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ÙµÓËÜ²È¤ÎÎò»Ë¥É¥é¥Þ¡ØThe Great¡Ù¤â¡ª¿·ºî¥É¥é¥Þ¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤é¸½ÃÏÄ¾Á÷¥ì¥Ý¡¼¥È
±Ç²è¡§¡Ø¥È¡¼¥ë¥¥ó¡¡Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë
¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤ä¡Ø¥Û¥Ó¥Ã¥È¡Ù»°Éôºî¤Î¸¶ºî¼Ô¡¢J¡¦R¡¦R¡¦¥È¡¼¥ë¥¥ó¤ÎÁ°È¾À¸¤òÉÁ¤½Ð¤¹±Ç²è¡Ø¥È¡¼¥ë¥¥ó¡¡Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡£ËâË¡»È¤¤¡¢¥Û¥Ó¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥´¥ó¡¢¿ÀÏÃ¾å¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¶»Ìö¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÁÛÁüÎÏ¤«¤éÁÏ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¶²¤í¤·¤¤°Ç¤Ë¤Î¤ß¤³¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÃç´Ö¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤Êª¸ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥È¡¼¥ë¥¥ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¾¯Ç¯»þÂå¤È¡¢ÇÈÍð¤È·ãÆ°¤ÎÀÄÇ¯»þÂå¤ËÇ÷¤ë¡¢¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ËÜºî¤Ç¡¢¥È¡¼¥ë¥¥ó¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´¶¤ò´ÑµÒ¤ØÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦Á¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡£¡Ö½Å°µ¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£¤Ê¤ªÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¥È¡¼¥ë¥¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¥Ë¥³¥é¥¹¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢Æ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥È¡¼¥ë¥¥ó¡¡Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù Ï²ÀîÂçÊå¤µ¤ó¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤êÍ½¹ðÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é
ÍÍ¡¹¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢¿§¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¥Ë¥³¥é¥¹¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°¦¤ÈÍ§¾ð¤òÄÌ¤·¤Æ¥È¡¼¥ë¥¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿"ÁÏÂ¤¤Î¸¶ÅÀ"¤òÉÁ¤¯¡Ø¥È¡¼¥ë¥¥ó¡¡Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡ÊPG-12¡Ë¤Ï¡¢20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹±Ç²èÇÛµë¤Ë¤Æ8·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£
Photo:¡Ø¥¢¥Ð¥¦¥È¡¦¥¢¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¶¦±é¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¡õ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È
© Lars Sjogren/FAMOUS
¡ØSkins - ¥¹¥¥ó¥º¡Ù
© Channel Four Television Corporation 2019
¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¡¢¥¸¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥·¥ó¥×¥¥ó¥¹¡õ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È
© Phil Roach/FAMOUS
¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù
© 2014 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED
¡Ø½÷²¦ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù
© 2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.
¡ØX-MEN¡§¥À¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù
© 2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.
¡Ø¥È¡¼¥ë¥¥ó¡¡Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù
© 2019 Twentieth Century Fox