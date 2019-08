アーロン・ポール主演、映画版『ブレイキング・バッド』タイトル決定！日本でも10月に配信！

世界中で社会現象を巻き起こすほどの大ヒットとなったドラマ『ブレイキング・バッド』。映画化されるというニュースは当サイトでもお伝えしてきた通りだが、このたび、映画版のタイトルとNetflixでの配信日が決定した。米New York Timesが伝えている。

「Greenbrier」というコードネームで呼ばれてきた映画プロジェクトは、『エルカミーノ: ブレイキング・バッド THE MOVIE(原題:El Camino: A Breaking Bad Movie)』というタイトルに決定し、10月11日(金)にNetflixで配信されることが明らかになった。そして、アーロン・ポールがジェシー・ピンクマンとしてカムバックする。

ジェシー・ピンクマンは、オリジナル版で主人公だったウォルター・ホワイト(ブライアン・クランストン)の相棒で、ファイナルシーズンの最終話で捕らわれの身だった。映画版では、そのジェシー・ピンクマンが自由となったその後の人生が描かれるという。

この映画版について、Netflixの簡単な概要には、「逃亡者ジェシー・ピンクマンは、彼の捕虜、法律、そして過去から逃げ出す」と書かれている。

オリジナル版でクリエイターを務めたヴィンス・ギリガンが、映画版でプロデューサーと脚本、そして監督も担当する。また、『ベター・コール・ソウル』のマーク・ジョンソンとメリッサ・バーンスタイン、 『アントマン&ワスプ』のチャールズ・ニューワース、アーロンが製作総指揮に名を連ねている。(海外ドラマNAVI)

