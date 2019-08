ソーニャ役シャリータ・グラント最終出演シーズン！『NCIS：ニューオーリンズ』シーズン4、DVDリリース

全米ドラマ視聴者数ナンバーワンの『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』スピンオフ・シリーズ第2弾。 ニューオーリンズ支局を舞台に繰り広げられる『NCIS:ニューオーリンズ』のシーズン4がDVDリリースされる。

前シーズン、ハミルトン市長の事件に関し、命令を無視したために停職となったプライド。仕事に復帰するためには、二度と上司命令を無視しないことを約束する書類にサインしなければならなかった...。一方チームは、停職中のプライドの代わりに女性捜査官ボイドが臨時で赴任していたが、書類や手続きへの細かさにチームの面々はうんざり。プライドの復帰を待ち望んでいた。

そんな時、海兵隊員の乗ったトラックが襲われ、警護していたトレーラーが奪われるという事件が起こる。奪われたトレーラーは乗り捨てられ、中身は空っぽだったが、やがて荷台から採取された塵のようなものから中性子の成分が検出され、盗まれた物が放射性物質だったことが分かる。テロの可能性が出てきたため、捜査はFBIとDHS(国土安全保障省)が引き継ぐことになるが...。

ニューオーリンズ支局は、ドウェイン・"キング"・プライド(スコット・バクラ)を筆頭に、クリストファー・"クリス"・ラサール(ルーカス・ブラック)、元FBIのタミー・グレゴリオ(ヴァネッサ・フェルリト)、科学捜査分析官セバスチャン・ランド(ロブ・カーコヴィッチ)、コンピューターのスペシャリストであるパットン・プレイム(ダリル・ミッチェル)、元ATF(アルコール ・タバコ・火器及び爆発物取締局)捜査官のソーニャ・パーシー(シャリータ・グラント)、検視官ロレッタ・ウェイド(CCH・パウンダー)からなる。アットホームな雰囲気の中、持ち前のチームワークで様々な難事件を解決していく。

そして、シーズン1でATF捜査官として登場し、シーズン2からNCISに正式加入したソーニャ・パーシー役のシャリータが今シーズンで降板する。第19話「華麗なる賭け」がラストエピソードとなり、ソーニャとラサールの恋の行方はどうなるのか―。見逃せない。

■『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン4 商品情報

・11月7日(木)

DVD-BOX PART1(7,350+税)

DVDレンタルVol.1〜Vol.6

・12月4日(水)

DVD-BOX PART2(7,350+税)

DVDレンタルVol.7〜Vol.12

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

また、11月7日(木)に「『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン3<トク選BOX>」も同時リリースされる。

『NCIS:ニューオーリンズ』シリーズを見て、【海外ドラマNAVI作品データベース】で視聴記録やレビューを付けよう。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン4

TM & (c) 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.