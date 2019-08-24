¡ØÆó¥Î¹ñ¡Ù»³ùõ¸¿Í¡ß¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤Î¡ÈÎ¾ÁÛ¤¤¡É¤Ö¤ê¤ËµÜÌî¿¿¼é¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡Á¢ö¡×
±Ç²è¡ØÆó¥Î¹ñ¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î»³粼¸¿Í¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢µÜÌî¿¿¼é¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ºäËÜ¿¿°½¡¢³áÍµµ®¡¢µÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆüÌî¹¸Çî¡¢´ÆÆÄ¤ÎÉ´À¥µÁ¹Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥àÈÇ¤Î¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë·à¾ìÈÇ¤ÎËÜºî¡£¹â¹»¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î½¨ºÍ¡¢¼Ö¥¤¥¹¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡È¥æ¥¦¡É¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë»³粼¸¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢µÜÌî¿¿¼é¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ºäËÜ¿¿°½¡¢³áÍµµ®¡¢»³»û¹¨°ì¤È¤¤¤Ã¤¿À¼Í¥¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢°ËÉð²íÅá¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£»³粼¸¿Í¡ÖÉáÃÊ¤ÏÂÎ¤ÈÀ¼¤È¡Ä´é¤È¡Ä¤Þ¤¡´é¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
8·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£¤¹¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·È¿¶Á¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë»³粼¤Ï¡Ö¾å±Ç¸å¤Î°§»¢¤â²¿ÅÙ¤«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¯¤é¤«¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÏÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ë¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¤¡¢º£¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥Ë¥«¥ß¡£¿·ÅÄ¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¤·¤«³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿»³粼¡£¡ÖÉáÃÊ¤ÏÂÎ¤ÈÀ¼¤È¡Ä´é¤È¡Ä¤Þ¤¡´é¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Å»ö¤À¤È»×¤¦¡£¾å¼ê¤¯¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä³á¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©¡Ö»³粼¸¿Í¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
»³粼¡¦¿·ÅÄ¡¦±ÊÌî¤éÇÐÍ¥¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¼Í¥³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼µÜÌî¡¦ÄÅÅÄ¡¦ºäËÜ¡¦³á¤é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎËÜºî¡£MC¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿·ÅÄ¤À¤¬¡¢¡Ö»³粼¸¿Í¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÀèÆü¡¢Ë¿ÈÖÁÈ¤Ë¤ÆÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¤2¿Í¡£¡Ö¤¹¤´¤¤Ë«¤á¤¢¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¿·ÅÄ¡Ë¡¢¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê»³粼¡Ë¤È¡ÈÎ¾ÁÛ¤¤¡É¤Ê2¿Í¤Ë¡¢µÜÌî¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡Á¢ö¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³粼¸¿Í¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤é¤¬¡Èµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡É
ËÜºî¤Ç¤Î¡Èµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤À³Ê¤Î¥³¥È¥Ê¡×¤È¡¢¡Ö¿´Í¥¤·¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¿Ä¤¬¶¯¤¤¥¢¡¼¥·¥ãÉ±¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Áª¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¡£¡Ö¥¢¡¼¥·¥ãÉ±¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦»³粼¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥·¥ãÉ±¤Ï¤¹¤´¤¯¡Ä¤³¤ì¤«¤é¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë´Ñ¤ë¤Î¤«¡ÄÉ±¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÉ±¤È¤¤¤¦°Ì¤Î¹â¤¤Êý¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¿·ÅÄ¤Ï¡¢±é¤¸¤¿¥Ï¥ë¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¥³¥È¥Ê¤òÁª¤Ó¡ÖÎø¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥È¥Ê¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È¡£¤½¤ó¤Ê¿·ÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÃæ¤ËµÜÌî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢½÷À¿Ø¤Ï¡Ö¿´Í¥¤·¤¤½¨ºÍ¥æ¥¦¡×¤È¡¢¡Ö³èÈ¯¤ÇÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤¥Ï¥ë¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¥æ¥¦¡ªÈ±·¿¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£±ÊÌî¤â¡Ö¥æ¥¦¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡ØÆó¥Î¹ñ¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ
¢¨¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×¤Î¡ÈÆó¡É¤Ï´Á»úÉ½µ¤Î¡ÈÆó¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2019 ±Ç²è¡ÖÆó¥Î¹ñ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É