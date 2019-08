裏切りと駆け引きは更に過激に！『グッド・ワイフ』スピンオフ『グッド・ファイト』シーズン2 DVDリリース

米CBSを代表する本格法廷ドラマで、日本でもTBS系ドラマとして常盤貴子主演でリメイクされた『グッドワイフ』の原作となる『グッド・ワイフ 彼女の評決』。その本家最終話から1年後という設定で物語がスタートするスピンオフ作品『グッド・ファイト 華麗なる逆転』。シカゴの弁護士事務所を舞台に、逆境を乗り越え、次々と押し寄せる訴訟問題に立ち向かう、本家でも人気の高いクリスティーン・バランスキー扮するダイアン・ロックハートを中心とした女性弁護士たちを力強く描く、本家に勝るとも劣らない人気ドラマ第二弾のDVDリリースが決定した。



今シーズンも引き続き、ダイアンをはじめ、クシュ・ジャンボ演じるルッカ・クイン、ダイアンの名付け子でローズ・レスリー扮する新人弁護士マイアを中心にストーリーが展開する。

クリフハンガーで終わった前シーズン。どん底から這い上がり、逆境を乗り越え前に進む主人公ダイアンとマイアには、更なる試練が――。本家シーズン4にも登場したことのある元連邦検事補でエイドリアン(デルロイ・リンドー『BELIEVE/ビリーブ』)の元妻リズ(オードラ・マクドナルド『プライベート・プラクティス』)が代表パートナーとして加わったことで、事務所の力関係はますます過熱。ダイアンと弾道鑑定士カート(ゲイリー・コール『Veep/ヴィープ』)、ルッカと州検事コリン(ジャスティン・バーサ『ハングオーバー!!! 最後の反省会』)など、それぞれの恋愛事情も見逃せない注目のシーズンだ。

そして、シーズン2では弁護士を狙う連続殺人事件が発生し、緊張感溢れる展開が待ち受ける。強烈なトランプ政権批判は今シーズンも続行。更に、「#Me Too」運動、フェイクニュース、映画『ゲット・アウト』の話題まで、ドラマのなかで巧妙に料理されている。ちなみに本シーズンの各話タイトル「×××日目」は、トランプ就任式を起点にした日数となっている。

事務所に新しく女性代表パートナーが加わり、チームドラマとして法廷ドラマの枠にとどまらない魅力が加わった『グッド・ファイト 華麗なる逆転』。本国ではシーズン4への更新も決定している話題作。時事ネタをいち早く題材にする、かつてないほど大胆なドラマが更に意欲的に<アメリカの今>を斬る!

『グッド・ファイト 華麗なる逆転』商品情報

・『グッド・ファイト 華麗なる逆転』シーズン2

<セル>

10月9日(水)DVD BOX(7枚組/13話収録)9,300円+税

<レンタル>

10月9日(水)DVD Vol.1〜7

・『グッド・ファイト 華麗なる逆転』シーズン1

<セル>

10月9日(水)トク選BOX(5枚組/10話収録)4,757円+税

(海外ドラマNAVI)

Photo:『グッド・ファイト 華麗なる逆転』シーズン2

© 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS