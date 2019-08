『グッド・オーメンズ』マイケル・シーン、実際にあった詐欺事件のドラマ化『Quiz』に出演！

Amazon Prime Videoの『グッド・オーメンズ』や性の考察ドラマ『マスターズ・オブ・セックス』などに主演するマイケル・シーンが、実際にあった詐欺事件をドラマ化する『Quiz(原題)』に出演することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。



米AMCと英ITVの共同製作で3部構成となる『Quiz』の主人公は、英クイズ番組『Who Wants To Be A Millionaire』で100万ポンドを勝ち取るために不正行為を行い、2000年代初頭に大スキャンダルを巻き起こした元英軍少佐チャールズ・イングラム。イングラムと彼の妻ダイアナ、夫婦の共犯者テクウェン・ウィトックが観客席に居ながら、いかに出演中に詐欺を働き逮捕され、法廷に立つに至ったかが描かれる。

マイケルはクイズ番組の司会者を務めていたクリス・タラント役を演じ、イングラム役には米HBOの社会派ドラマ『Fleabag フリーバッグ』で主人公フリーバッグの姉クレアを演じ、第71回エミー賞コメディ部門助演女優賞にノミネートされているシアン・クリフォードがキャスティングされている。

その他にエクウェン役でマイケル・ジブソン(『バンク・ジョブ』)、クイズ番組でプロデューサーを務めるポール・スミス役でマーク・ボナー(『シェトランド』)、ソニア・ウッドリー役でヘレン・マックロリー(『ピーキー・ブラインダーズ』)らも出演。

英実録政治ドラマ『英国スキャンダル〜セックスと陰謀のソープ事件』で監督を担ったスティーヴン・フリアーズがメガホンを取る予定。製作チームに実録ドラマを得意とする才能が揃っているだけに、『Quiz』の仕上がりに期待が持てそうだ。

最近マイケルは、ダン・スティーヴンス主演のNetflix映画『アポストル 復讐の掟』や人気リーガルドラマ『ウォーキング・デッド』のジーザス役で知られるトム・ペインと親子役で共演し、マイケルは連続殺人鬼の役を演じている。(海外ドラマNAVI)

Photo:マイケル・シーン

© James Warren/Famous