この秋にクランクイン！マーベル新ドラマ『Wandavision』「たくさんサプライズがあるわ」

マーベル・シネマティック・ユニバース(以下MCU)の未来は、主要なアベンジャーズ不在という新しい時代に突入するため、未知数だ。そんな中で、フランチャイズの要となる作品の一つとして『WandaVision(原題)』が挙げられるだろう。二人の強力なヒーローがカムバックするからだ。本シリーズがどのようなものであるのか、一度整理する。(※本記事は、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』『アベンジャーズ/エンドゲーム』のネタばれを含みます)

『WandaVision』は、ディズニーの新配信サービス「Disney+(プラス)」が進めているマーベルの人気キャラクター、スカーレット・ウィッチとヴィジョンを主人公にした全6話となるドラマシリーズ。注目となる本作でショーランナーを務めるのは、『キャプテン・マーベル』や『アナと雪の女王/家族の思い出』で脚本を手掛けたジャック・シェイファー。

Just announced in Hall H at July 21, 2019