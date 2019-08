■小林直己が考案した「Rat―tat―tatダンス」で熱狂

■EXILE NAOTO「色々な場所で踊って」

【「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」開催概要】

三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOと山下健二郎が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの期間限定イベント「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」の「ゾンビ・デ・ダンス」アンバサダーに、就任した。EXILE NAOTOと山下がアンバサダーを務める「ゾンビ・デ・ダンス」は、期間中の日没後、パーク内に出現したゾンビ&モンスターが、音楽にあわせてダンスを突如踊りだすエンターテイメント。今年は、メディア初披露となる三代目 J SOUL BROTHERSの楽曲「Rat―tat―tat」に合わせて、リーダーである小林直己が考案した「Rat―tat―tatダンス」が誕生。これによって、さらなる大熱狂の渦が巻き起こり、最高のハロウィーン体験に巻き込まれることだろう。今回の就任についてEXILE NAOTOは、「ぜひ、ハロウィーン期間中にユニバーサル・スタジオ・ジャパンはじめ色々な場所で踊っていただきたいと思います」とコメント。一方山下は、「今回、三代目 J SOUL BROTHERSの新曲とコラボして、すごくいい作品に仕上がったとおもいます。ぜひ、ダンスを覚えてユニバーサル・スタジオ・ジャパンで踊って楽しんでほしいです」と呼びかけた。なお、8月26日(月)からEXILE NAOTOと山下が出演するテレビCMも放送。ゾンビとともにオリジナルダンス「Rat―tat―tatダンス」を大熱狂で踊る姿に注目だ。場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン期間:9月6日(金)〜11月4日(月・祝)(C)2019 Universal Studios.All Rights Reserved.HARRY POTTER characters,names and related indicia are(C)& ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights(C)JKR.(s19)©CAPCOM CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.Despicable Me,Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios.Licensed by Universal Studios Licensing LLC.All Rights Reserved.