11月1日(金)公開の映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』IMAX、4D、吹替版ほか各フォーマットでの上映が決定した。

2D(字幕版&吹替版)、4D/IMAX/DOLBY CINEMA/ScreenXなど各上映フォーマットでの上映が決定。日本では前作上映のなかった吹替版、IMAXでの上映は本作が初。神出鬼没、変幻自在、前作よりもさらにスケールアップした次々と襲い掛かる“それ”。息つく間もないジェットコースターのような怒涛のストーリー展開は、4D上映やIMAX上映ならでは。

原作者スティーヴン・キングは本作のクライマックスについて、「ラストは最高だ」と大絶賛のコメントを自身のTwitterに投稿しており、各上映フォーマットそれぞれで楽しめる映像体験に期待がかかる。

また、本編上映の前後に町山智浩と高橋ヨシキの恐怖の解説夜話が行われる「映画秘宝ナイト in IMAXレーザー」と題して日本最速上映となるジャパンプレミアの開催が決定している。

「映画秘宝ナイト in IMAXレーザー」開催概要

会場:グランドシネマサンシャイン(東京都豊島区東池袋1-30-3 キュープラザ池袋)

時間:18:40開場/19:00開演(予定)

料金:3,700円(全席指定)

※8月24日(土)AM11:00より、チケットぴあプレリザーブにて全国一斉発売

映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』は11月1日(金)より全国公開

