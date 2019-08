アニメ―ション映画『幸福路のチー』が11月29⽇(⾦)より公開される。日本版予告とポスタービジュアルが解禁となった。

オリジナルアニメーションの土壌が無い台湾で、ひとりの実写映画監督ソン・シンインが、自らアニメーションスタジオまで⽴ち上げて完成させた本作。温かみのあるタッチと技巧を凝らしたファンタジックな映像でノスタルジックな気持ちに満たされる⽇本版予告編と、切ない表情が胸を打つメインビジュアルが完成した。

『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』の公開を控える片渕須直監督は、「歴史を描く、暮らしや景色の変化を描くというテーマについて、アニメーションだからこそ出来ることがある。」とコメントを寄せている。

映画『幸福路のチー』は11月29日(金)より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次公開

