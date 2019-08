『スパイ・キッズ』カーラ・グジーノ主演クライムアクション『JETT／ジェット』が独占日本初放送！

ギャングも一目置く凄腕の彼女に舞い込んだ新たな仕事は、甘く危険な罠だった―。『ゲーム・オブ・スローンズ』『ビッグ・リトル・ライズ』の米HBOが贈る裏社会に生きる女の甘く危険な仕事を描くエロティッククライムアクション『JETT/ジェット』が、9月よりスターチャンネルにて独占日本初放送となる。

本国アメリカで今年6月から放送された本作は、破格のスケールと高いクオリティで多くの人々に支持されるドラマを作り続けているHBOが手掛ける。スリリングかつサスペンスフル、スタイリッシュでエロティックな一級のクライムアクションに仕上がっている。

主人公は、ルパン三世やダニー・オーシャンを彷彿とさせる華麗な手腕で危険な仕事を鮮やかにこなすデイジー・"ジェット"・コワルスキー。彼女は仮釈放されたばかりで、シングルマザーでもあることから幼い娘アリスと同居する親友のマリアと"堅気の暮らし"を望んでいるが、すぐに元雇い主で情夫でもあるチャーリー・ボードレアから、新たな仕事の依頼を受ける。彼女が以前のパートナーで今は服役中の金庫破りクインを口実に仕事を断るが、チャーリーは手下のベニーらを使って刑務所長の妻の人質に取り、服役中のクインを脱獄させてしまう。そして、ジェットとクインは危険なゲームに乗り出すことに...。

主人公デイジー・"ジェット"・コワルスキーを演じるのは、映画『スパイ・キッズ』シリーズや『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』で知られるカーラ・グジーノ。ジェットの元雇い主チャーリー役には、『ブレイキング・バッド』でガスを演じたジャンカルロ・エスポジート。その他、『ワンダーウーマン』のエレナ・アナヤ、『ブラックリスト』のマイケル・アロノフ、『アリー・myラブ』のギル・ベローズなどが出演する。

本作で監督&脚本&製作総指揮を務めるのは、また、ハル・ベリー主演の『ゴシカ』やサミュエル・L・ジャクソン主演の『スネーク・フライト』の脚本を手掛けたセバスチャン・グティエレス。ハリウッドの最前線で活躍するキャスト&スタッフが集結している。

張り巡らされた罠や裏切りに次ぐ裏切りが彼女を窮地に陥れる...。誰が味方で誰が敵か、二転三転する先の読めない展開に釘づけになるに違いない。

■『JETT/ジェット』放送情報

BS10 スターチャンネルにて(全9話)

【STAR2 字幕版】 9月13日(金)より 毎週金曜よる11:00

※9月13日(金)第1話は無料放送

【STAR3 二カ国語版】 9月18日(水)より 毎週水曜よる10:00

※9月18日(水)第1話は無料放送

Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」でも、9月20日(金)より配信開始。(毎週金曜日に1話ずつ更新)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『JETT/ジェット』

(c) 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Cinemax(R) and related channels and service

marks are the property of Home Box Office, Inc.