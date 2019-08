■「バイオハザード」再始動

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月6日(金)から、「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」を開催する。今年はハロウィーン過去最大のアトラクション数となり、「絶叫ハロウィーン」「大人ハロウィーン」「“こわかわ”ハロウィーン」の3つのハロウィーンがパーク全域で大幅にスケールアップする。この季節の代名詞ともいえる“最恐”アトラクションがそろう「絶叫ハロウィーン」。今年は、「バイオハザード」のサバイバルホラー・メイズが、“超・極限レベル”となって新登場。最新作『バイオハザード RE:2』がテーマで、感染者が氾濫するラクーン警察署に突入し、生還を目指す。また、毎年大好評を博している「ゾンビ・デ・ダンス」が大幅にスケールアップ。さらに、エイリアンが襲い来る“スペース・ホラー・メイズ”「エリア51」が新たに仲間入りする。一方「大人ハロウィーン」は、美しさとホラーが融合する新しいハロウィーン体験。昨年好評だった“新・劇場型ホラー・アトラクション”「ホテル・アルバート」は、続編「ホテル・アルバート2 〜レクイエム〜」としてカムバック。今年もR15で、事前もしくは当日販売のチケットが必要となる。そのほかには、ホラー・レストラン「パークサイド・グリル〜呪われた薔薇の宴〜」やフォトジェニックなエリア「大人ハロウィーン・エリア〜呪われた薔薇園〜」が展開されるなど、今年はエリアを拡張した充実の「大人ハロウィーン」が楽しめる。また、ホラーが苦手な人でも安心。ファミリーを中心に楽しめる「“こわかわ”ハロウィーン」も実施。ハッピーなサプライズをもらえる、ストリート・エンターテインメント「イタズラ・ストリート」が初開催されるほか、ミニオンやセサミストリートなどパークの仲間たちが、この時期しか出会えない、おちゃめで陽気な仮装姿で登場する。(C)CAPCOM CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.(C)2019 Universal Studios.All Rights Reserved.(C)2012「貞子3D」製作委員会HARRY POTTER characters,names and related indicia are (C)&TM Warner Bros.Entertainment Inc.Harry Potter Publishing Rights (C)JKR.(s19)Despicable Me,Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios.Licensed by Universal Studios Licensing LLC.All Rights Reserved.TM &(C)2019 Sesame Workshop(C)2019 Peanuts Worldwide LLC(C)1976, 2019 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO.EJ9071103