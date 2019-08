俳優の山田裕貴が19日、都内で行われた映画『HiGH&LOW THE WORST』最速プレミア試写会に出席。神尾楓珠の意外な発言に会場から爆笑が巻き起こり、山田が「世界が楓珠を変えたのか?」と動揺する一幕があった。同作は、EXILEのHIROがプロデュースする『HiGH&LOW』シリーズと、高橋ヒロシ原作の不良漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー作品。『HiGH&LOW』シリーズに登場する鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』に登場する鳳仙学園とのバトルが描かれる。イベントには山田と神尾のほか、川村壱馬・吉野北人・龍・鈴木昂秀(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中務裕太・小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、前田公輝、一ノ瀬ワタル、志尊淳、葵揚、小柳心、荒井敦史、白洲迅、久保茂昭監督が出席した。これまで『HiGH&LOW』シリーズで、鬼邪高校の番長・村山良樹を演じてきた山田は「鬼邪高を愛してくださらなければこうはならなかった」と歓喜。「早めですけど観られるみなさん、ぜひ世に轟かせてやってください」と、前田演じる轟洋介の名前をもじると、前田は「轟だから轟かせるとかそういうのないんですよ」と指摘し、笑いを誘った。また、今作の主人公の一人・花岡楓士雄を演じる川村は「『HiGH&LOW』は、会社でプロジェクトが発足されたときから気になっていて、それから絶対関わりたいですってずっと言い続けて。『クローズ』『WORST』も原作が大好きで、映画も観させていただいてて。親とかにも『おれ将来絶対クローズ出る』って語ってたので、今回主人公として携わらせていただいて、うれしく思っています」と喜びをあらわに。さらに川村が、鬼邪高校に所属している立場でありながら、対立する鳳仙学園メンバーの楽屋にも顔を覗かせていたことを告白すると、志尊は「気づけば鳳仙の楽屋にいるんですよ」と笑った。舞台挨拶では、神尾が「僕の中には不良ってのがなかったんですよね。中身もビジュアルを含めて、神尾楓珠ってバレない雰囲気になれたらいいなって思ってたんですけど、まさかのこのタイミングでまぁまぁ売れちゃったんですよね」と自身のブレイクについて自画自賛した場面では、神尾の意外な一面に会場は大爆笑。前田は「飯食ってるときとか、こんな楓珠じゃなかったから」と神尾の豹変ぶりを指摘し、山田も「そういうキャラだったの? 世界が楓珠を変えたのか?」と、突然のキャラ崩壊に動揺を隠せなかった。映画『HiGH&LOW THE WORST』は、10月4日より全国公開。