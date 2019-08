◆「HiGH&LOW THE WORST」キャスト集結

【モデルプレス=2019/08/19】映画『HiGH&LOW THE WORST』(10月4日公開)のレッドカーペットセレモニーが19日、都内にて行われ出演するTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬・吉野北人、俳優の志尊淳、山田裕貴、GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太・小森隼らキャスト陣が集結した。不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ※「高」は正式には「はしごだか」)とコラボレーションする今作。映画では「HiGH&LOW」シリーズの通称“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と、「クローズ」「WORST」でお馴染みの、幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園の両高校が登場し、両シリーズの主な舞台となった街が交差した世界が描かれる。レッドカーペットセレモニーには、【鬼邪高校・全日制】から川村・前田公輝・吉野・神尾楓珠・龍・鈴木昂秀、【鬼邪高校・定時制】から山田・一ノ瀬ワタル、【鳳仙学園】から志尊・葵揚・小柳・荒井敦史、【希望ヶ丘団地】白洲迅・中務・小森が参加。キャスト陣が順に姿を現すと、約400名の観客は黄色い歓声。今回が「HiGH&LOW」シリーズ初参加となった川村は「今日を楽しみにしていました」とイベントの開催を喜び、「HiGH&LOW」始動当初より「関わりたいですと5年位前からずっとHIROさんに言っていた」と告白。また、「クローズ」「WORST」の原作ファンであり、映像化作品を観た際には「両親や友達に“将来絶対出る”と本気で夢を語っていた」そうで、「コラボという形で、今回携わらせていただいて心から光栄に思っております」と夢が叶い感激した様子を見せていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】