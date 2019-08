コンスタンティンが仲間に?!DCドラマ『レジェンド・オブ・トゥモロー＜フォース・シーズン＞』リリース！

DCの人気ドラマ『ARROW/アロー』や『THE FLASH/フラッシュ』でおなじみのヒーロー&ヴィランが夢の競演を果たす『レジェンド・オブ・トゥモロー』。そのシーズン4が、今秋ブルーレイ&DVD発売、レンタル開始となる。

アローやフラッシュの仲間、あるいは敵として登場してきたキャラクターたちが史上最凶の敵に挑むためチームを組み、時空を超えた冒険に出ることになる本作。DCのヒーロードラマを次々とヒットさせてきたグレッグ・バーランティが製作総指揮を務めている。

ビーボという巨大なぬいぐるみでマラスを倒し、チームは一息つこうとしていた。サラ(ケイティ・ロッツ)と彼女のチームは、わずかに残るアナクロリズムを解消するエヴァ・シャープ(ジェス・マッカラン)や時間管理局に手を貸す。順調に任務を遂行しているように見えたが、ある日ジョン・コンスタンティン(マット・ライアン)が現れ、大きな問題を解決することで別のもっと大きな問題が発生してしまったと告げる。チームがマラスと格闘している間に時空が崩壊し、世界と世界の境い目がもろくなったらしい。今や歴史は、神話やおとぎ話や伝説から生まれた生物たち"フュギュティブ"の影響を受けていた―。

今シーズンから、悪役ダミアン・ダークの娘を演じるコートニー・フォード(『リベンジ』)と、コンスタンティン役のマット・ライアン(『クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル』)、アヴァ・シャープ特別捜査官を演じるジェス・マッカラン(『溺れる女たち 〜ミストレス〜』)がレギュラーに昇格し、物語をさらに面白くさせる。

『レジェンド・オブ・トゥモロー<フォース・シーズン>』商品情報

デジタル先行配信中!

10月16日(水)

・ブルーレイ コンプリート・ボックス(11,818+税)

・DVD コンプリート・ボックス(10,000+税)

・DVD レンタル Vol.1〜Vol.8

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

『レジェンド・オブ・トゥモロー<フォース・シーズン>』

(c)2019 Warner Bros. Entertainment Inc. DC’S LEGENDS OF TOMORROWTM and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics.