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Text¡áMie Nakamura(JAM SESSION)
Photographs¡áWakana Baba, Hirofumi Kamaya¡Òcutout¡Ó, Yuki Suenaga¡Òcutout¡Ó
Styling, recipe & food coordinate¡áNobuko Nakayama(peddle)