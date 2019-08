ファッションモデルでタレントのマギーが、16日より配信の「ルミクス脱毛サロン‐LACOCO‐」のWEB限定イメージムービーに出演している。アメリカ・ロサンゼルスを舞台にした映像の中で彼女は、ビキニ姿やセクシーなワンピース姿で“しなやか美ボディ”を披露している。マギーは、女性ファッション誌「sweet」「BAILA」などで活躍中。自身のアパレルブランド「SURIPSIA」やソイプロテインブランド「CRAS」を立ち上げているほか、映画『東京喰種 トーキョーグール【S】』にも出演するなど、モデル業だけでなく、さまざまなジャンルで活躍の場を広げている。今回のイメージムービーの舞台は、全米最大規模の音楽フェスティバル「コーチェラ ミュージック&アートフェスティバル」が開催されることでも知られるロサンゼルスのリゾート地、パームスプリングス。どこまでも拡がる青い空と壮大な自然のもとで“Open My Mind”をテーマに、マギーが自分を解放して思いきり夏を楽しむ姿をスタイリッシュな映像で描き出している。映像の中で彼女は、ビキニや胸元が大きく開いたワンピース、デニムのショートパンツといった“肌見せファション”の数々を披露。彼女のしなやかで美しいボディが存分に映し出されている。マギーが出演する「LACOCO with Maggy 2019SUMMER “Open My Mind” 30s」はウェブ限定公開中。