大阪に新たなフードホールが、9．2にオープン！ 3店舗が西日本初出店
大阪・梅田の大阪新阪急ホテル1階に、新しい食の空間「大阪新阪急ホテルフードホール」が9月2日（月）オープン。「UMAMI BURGER」など西日本初出店の3店舗が入る。
【写真】「UMAMI BURGER」など3店舗が大阪新阪急ホテル内に西日本初出店
「大阪新阪急ホテルフードホール」は、ホテル1階北玄関近くのエリアにオープン。「梅田の中心地からの話題発信」「インバウンドニーズへの更なる対応」「西日本初の旬グルメ」をコンセプトに、幅広い客層が手軽に利用できる3店舗をラインアップした。
出店するのは、ロサンゼルス発の人気ハンバーガーレストラン「UMAMI BURGER」、江戸前回転ずし店「廻る元祖寿司」、イタリア・プーリア州発祥のソウルフード「パンツェロット（包み揚げピザ）」の専門店「IL PANZEROTTO（イル・パンツェロット）」で、いずれも西日本初出店。
オープン：2019年9月2日（月）12:00
客席：約60席
営業時間：11:00〜22:00（予定）
【写真】「UMAMI BURGER」など3店舗が大阪新阪急ホテル内に西日本初出店
■「西日本初の旬グルメ」がコンセプト
「大阪新阪急ホテルフードホール」は、ホテル1階北玄関近くのエリアにオープン。「梅田の中心地からの話題発信」「インバウンドニーズへの更なる対応」「西日本初の旬グルメ」をコンセプトに、幅広い客層が手軽に利用できる3店舗をラインアップした。
出店するのは、ロサンゼルス発の人気ハンバーガーレストラン「UMAMI BURGER」、江戸前回転ずし店「廻る元祖寿司」、イタリア・プーリア州発祥のソウルフード「パンツェロット（包み揚げピザ）」の専門店「IL PANZEROTTO（イル・パンツェロット）」で、いずれも西日本初出店。
大阪新阪急ホテルフードホール概要
オープン：2019年9月2日（月）12:00
客席：約60席
営業時間：11:00〜22:00（予定）