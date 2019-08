映画『メン・イン・ブラック:インターナショナル』Blu-ray&DVDが10月23日(水)にリリースされる。

ラック・スーツとサングラスに身を包み、地球上に生息するエイリアンが犯罪や侵略行為を行わないように監視・取り締まりを任務とする最高機密機関「メン・イン・ブラック」(MIB)。チームを組むのは、『マイティ・ソー』『アベンジャーズ』シリーズで知られるクリス・ヘムズワース(エージェントH役)と、『マイティ・ソー/バトルロイヤル』出演のテッサ・トンプソン(新人エージェントM役)。また、MIBのロンドンオフィスのエージェント役で『96時間』シリーズのリーアム・ニーソンが出演するほか、エマ・トンプソン、レベッカ・ファーガソンらが共演。監督を『ワイルド・スピード ICE BREAK』のF・ゲイリー・グレイが務める。

ブルーレイ&DVDセットには、「未公開シーン」「MIBの秘密道具と乗り物」など製作の舞台裏に迫るものや、パグ犬フランクとポーニィが本作を語る特別映像「フランクとポーニィの映画談義」など、MIBの世界をもっと楽しめる豪華映像特典を収録。

さらに、ウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズのおなじみのコンビが活躍するシリーズ過去3部作と、今作『メン・イン・ブラック:インターナショナル』のブルーレイ本編ディスクをセットにした、特製デジパック仕様の【4ムービー・コレクターズBOX】が初回生産限定商品として同時発売。 【4ムービー・コレクターズBOX】には、初回限定特典として、48ページにも及ぶ『メン・イン・ブラック:インターナショナル』の限定ブックレットが封入される。

映画『メン・イン・ブラック:インターナショナル』Blu-ray&DVDは10月23日(水)リリース

(C)2019 Columbia Pictures Industries, Inc., Hemisphere-Culver III, LLC and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved.

