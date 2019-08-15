¥í¥Ü¥³¥Ã¥×Â³ÊÔ¤«¤é¡ØÂè9ÃÏ¶è¡Ù´ÆÆÄ¤¬¹ßÈÄ¡¡ËÜ¿Í¤¬Êó¹ð
¡¡±Ç²è¡Ø¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¿ RoboCop Returns¡Ù¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÂè9ÃÏ¶è¡Ù¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥Ö¥í¥à¥«¥ó¥×´ÆÆÄ¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ËÜ¿Í¤¬Twitter¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥í¥à¥«¥ó¥×´ÆÆÄ¤ÏTwitter¤Ç¡Ö¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¿·¤·¤¤¥Û¥é¡¼¡¿¥¹¥ê¥é¡¼ºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢MGM¤ÏÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢º£¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¤ò»£¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÊó¹ð¡£Æ±ºî¤òÀ½ºî¤¹¤ëMGM¤È¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Entertainment Weekly ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMGM¤È¥Ö¥í¥à¥«¥ó¥×´ÆÆÄ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊÖÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ The Hollywood Reporter ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿1ºîÌÜ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡§¥Ë¥å¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥È¡Ù¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¡¼¥º¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥¤¥ä¡¼¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¡Ø¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¡Ù¤Ï2014Ç¯¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ê¥Ö¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥í¥à¥«¥ó¥×´ÆÆÄ¤ÏTwitter¤Ç¡¢¿·ºî¤Î¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ßÈÄ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥Ö¥í¥à¥«¥ó¥×´ÆÆÄ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MGM¤Ï¤Û¤«¤Î´ÆÆÄ¤ÇÀ½ºî¤ò¿Ê¤á¤ë°Õ¸þ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥í¥à¥«¥ó¥×´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¼«¤éÉÁ¤¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤Ë´ë²èÅÝ¤ì¤È¤Ê¤ê¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2015Ç¯¤Î¡Ø¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¡Ù°ÊÍè¡¢Ä¹ÊÔ¤ÏÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë