Æ£¸¶ÎµÌé¡¢¡È¥«¥¤¥¸Àá¡ÉÁ´³«¡ª¤è¤¦¤³¤½ÄìÊÕ¤ÎÀ¸³è¤Ø¡Ä¡Ø¥«¥¤¥¸¡ÙºÇ½ª¾Ï¤ÎÆÃÊó±ÇÁü
Æ£¸¶ÎµÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥«¥¤¥¸ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1996Ç¯¤è¤ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥«¥¤¥¸¡×¡£±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º2ºî¡Ø¥«¥¤¥¸ ¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥«¥¤¥¸2 ¿ÍÀ¸Ã¥²ó¥²¡¼¥à¡Ù¤ËÂ³¤¯ËÜºî¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡õ¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤È¤·¤Æ9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢²áµî2ºî¤Ç¤â¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿º´Æ£ÅìÌï¤¬Â³Åê¡£¸¶ºî¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Á´¤¯¿·¤·¤¤4¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡Ú¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡Û¡ÚºÇ¸å¤Î¿³È½¡Û¡Ú¥É¥ê¡¼¥à¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¡Ú¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡Û¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¡¦Æ£¸¶ÎµÌé¡£¤¤¤Ä¤â¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Î¥À¥á¿Í´Ö¡¦¥«¥¤¥¸¤ò9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇ®±é¡£ËÜºî¤«¤é¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢´Ø¿å½í¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤Î4Ì¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Æ£¸¶ÎµÌé±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥«¥¤¥¸¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥«¥¤¥¸Àá¡ÉÁ´³«¤Î¡Ö¥¯¥»¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡¢¡È¤¶¤ï¡Ä¤¶¤ï¡Ä¡É¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î±ÇÁü¤Ë¡£
Æ£¸¶¼«¿È¤Ï¥«¥¤¥¸¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î²¹ÅÙ¤Î¼Çµï¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£Ç¾¤ß¤½¤¬Èè¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥¯¥½¥Ã¡ª¥¯¥½¥Ã¡ª¡×¡¢¡Ö¥¯¥º¤Î¿ÍÀ¸¤¿¤À·«¤êÊÖ¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤À¡ª¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¾¡Éé¡¢°µÅÝÅªÉÔÍø¡×¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡È¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¡É¤ò°ì¸ý°û¤ß¡¢¡Ö°ËâÅª¤À¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤Ê¤É¡¢¥«¥¤¥¸¤ÎÌ¾¥¼¥ê¥ÕËþºÜ¤Ë¡¢°µÅÝÅªÇ®±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥«¥¤¥¸ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï2020Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ë¤Æ¸ø³«
(C)Ê¡ËÜ¿¹Ô ¹ÖÃÌ¼Ò¡¿2020±Ç²è¡Ö¥«¥¤¥¸ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É