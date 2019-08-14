µßµÞ¼Ö¤¬¼øÆý¤·¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡© ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÍ·¤Ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÍ·¤ÓÊý¤¬¥Ê¥Ê¥á¾å¤À¤Ã¤¿
Ì¡²è²È¤Î¤Ï¤¬¤ó@GANMA!°ÛÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤¯¤â¤ó¤«¡ª¡Ê@hagan_hosenka¡Ë¤µ¤ó¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ·¤ÓÊý¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤ÎÌ¼¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ó¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÆ³¤½Ð¤·¤¿°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤¬±¦ https://t.co/qhzGczV1fs— ¤Ï¤¬¤ó@GANMA!°ÛÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤¯¤â¤ó¤«¡ª (@hagan_hosenka) 2019Ç¯8·î12Æü
Ì¼¤µ¤ó¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¼øÆý¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡¢Âç¤¤¤µßµÞ¼Ö¤¬¾®¤µ¤¤µßµÞ¼Ö¤Ë¼øÆý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¥·¥å¡¼¥ë¤Ê²è¤À¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿Twitter¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌîÀ¸¤ÎµßµÞ¼Ö¤Îµ®½Å¤Ê¼øÆý¥·¡¼¥ó¡×¡ÖµßµÞ¼Ö¤â¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ó¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Êì¸¤¤¬¼øÆý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÇºÆ¸½¤·¤ÆÍ·¤Ö¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Í·¤ÓÊý¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡ÖÌîÀ¸¤ÎµßµÞ¼Ö¤Îµ®½Å¤Ê¼øÆý¥·¡¼¥ó¡×
¤Ê¤ª¡¢¤Ï¤¬¤ó¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ºîÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡ÖGANMA!¡×¤Ë¤Æ¡Ø°ÛÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤¯¤â¤ó¤«¡ª¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é