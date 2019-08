社会現象を起こした米人気ドラマ「フレンズ」が、放送開始25周年を記念して全米の劇場で特別上映されることになった。米The Wrapが報じている。

「フレンズ」は、1994年から10シーズンにわたって放送された人気シチュエーションコメディ。仲良し6人組のキャリアや恋愛事情をコミカルに描いた同作は世界中でヒットし、ジェニファー・アニストンをはじめとするキャストが大スターへと飛躍したことで知られている。

そしてこのほど、「Friends 25th: The One With The Anniversary」と銘打った特別上映が全米1000館規模で行われることが明らかになった。9月23、28日、10月2日の3日間、それぞれ異なるエピソード計4話が上映されるという。

同番組を製作したワーナーテレビジョン・グループのリサ・グレゴリアン社長は、「この番組がいまでもあらゆる年齢層を惹きつけているのには驚きです。新たにデジタルリマスターが行われたエピソードを、はじめて劇場でお披露目できることに興奮しています」とコメントを寄せている。

上映されるエピソードは以下の通り。

9月23日

「マンハッタンの6人」(シーズン1第1話)

「マンハッタンが真っ暗!」(シーズン1第7話)

「ベビー誕生!」(シーズン1第23話)

「逃した魚は大きい!」(シーズン2第7話)

9月28日

「極秘ビデオ公開!」(シーズン2第14話)

「身支度は大騒ぎ!」(シーズン3第2話)

「恋の行方〈後編〉」(シーズン3第16話)

「チャンドラーの仕事は何?」(シーズン4第12話)

10月2日

「チャンドラーの箱」(シーズン4第8話)

「ロスの結婚式 Part2」(シーズン4第24話)

「とうとう熱愛発覚!!」(シーズン5第14話)

「チャンドラーは嫌われ者?」(シーズン6第9話)