劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』4日間で興収16億円突破し首位デビュー！
8月9日に全国429スクリーンで公開となった劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』が、8月9日〜12日までの4日間で観客動員125万4372人、興行収入16億4632万1500円を記録。土日2日間の週末興行成績ランキング（興行通信社調べ）でも、『天気の子』『ライオン・キング』など並み居る強豪を抑え、首位デビューをはたしたことがわかった。
・［動画］劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』予告編
この4日間の成績は、前作『ONE PIECE FILM GOLD』（2016年7月23日公開／興収52億1000万円）の4日間の成績と比較して、動員比115.3％、興収比108.4％と上回っており、最終興収50億円突破に向け、好調なスタートを切った。
【劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』公開4日間の興行成績】
■8月9日（金）観客動員35万6690人／興行収入4億5587万2000円
■8月10日（土）観客動員28万9841人／興行収入3億8627万6700円
■8月11日（日）観客動員30万7861人／興行収入4億1971万2000円
■8月12日（月、祝）観客動員29万9980人／興行収入3億8446万800円
■8月9日〜8月12日の4日間累計：観客動員125万4372人／興行収入16億4632万1500円
・［動画］劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』予告編
この4日間の成績は、前作『ONE PIECE FILM GOLD』（2016年7月23日公開／興収52億1000万円）の4日間の成績と比較して、動員比115.3％、興収比108.4％と上回っており、最終興収50億円突破に向け、好調なスタートを切った。
【劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』公開4日間の興行成績】
■8月9日（金）観客動員35万6690人／興行収入4億5587万2000円
■8月10日（土）観客動員28万9841人／興行収入3億8627万6700円
■8月11日（日）観客動員30万7861人／興行収入4億1971万2000円
■8月12日（月、祝）観客動員29万9980人／興行収入3億8446万800円
■8月9日〜8月12日の4日間累計：観客動員125万4372人／興行収入16億4632万1500円
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