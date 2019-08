国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「8月第2週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に公開され、高い評価を集めた最新映画7作品がランクインしました。

7位『ピータールー マンチェスターの悲劇​』

[★★★☆☆ 3.15/レビュー数:53件]

イギリスの名匠マイク・リー監督が、19世紀初頭のイギリスで起きた事件「ピータールーの虐殺」を映画化。自分たちの権利を訴えるために非武装市民6万人が参加したデモ活動へ騎兵隊と軍隊が突進した、その全貌が明かされる。

6位『カーライル ニューヨークが恋したホテル』

[★★★☆☆ 3.65/レビュー数:50件]

世界中のセレブやスターたちを魅了し続ける、五ツ星の超高級クラシックホテル「ザ・カーライル ア ローズウッド ホテル」。なぜ彼らはこのホテルを選ぶのか? 総勢38名のセレブによるそれぞれの逸話や物語を通して、ホテルの魅力に迫るドキュメンタリー。

5位『ゴーストランドの惨劇』

[★★★☆☆ 3.83/レビュー数:106件]

トラウマ・ホラーの代名詞として名前が挙がる映画『マーターズ』の鬼才パスカル・ロジェ監督の6年ぶりの最新作。絶望的な惨劇に巻き込まれた双子姉妹の悪夢のような運命を、伏線と罠を張り巡らせながら描いたホラー。

4位『ライオン・キング』

[★★★☆☆ 3.86/レビュー数:4,956件]

アフリカの大自然を舞台に、ライオンの王子シンバの大冒険を描いたディズニーの人気アニメーション『ライオン・キング』を“超実写版”として新たな映像表現で映画化。監督は『ジャングル・ブック』を手がけたジョン・ファブロー。

3位『ONE PIECE STAMPEDE』

[★★★★☆ 4.00/レビュー数:2,372件]

人気マンガ「ONE PIECE」の3年ぶりとなる劇場版作品。世界中から海賊たちが集う祭「海賊万博」を舞台に、お宝争奪戦が繰り広げられるオリジナルストーリー。元・ロジャー海賊団で「鬼の跡目」と呼ばれた男ダグラス・バレットがルフィたちの前に立ちはだかる。

2位『シークレット・スーパースター』

[★★★★☆ 4.25/レビュー数:177件]

『きっと、うまくいく』『PK』などで知られるインド映画界のスター、アーミル・カーンが製作を務め、出演も兼ねたインド映画。顔を隠して歌った動画がYouTubeで大人気となった少女と、落ち目の音楽プロデューサーが織り成すサクセスストーリー。

1位『BRING THE SOUL: THE MOVIE』

[★★★★☆ 4.49/レビュー数:126件]

韓国の7人組ヒップホップグループ「BTS(防弾少年団)」のドキュメンタリー映画第2弾。ヨーロッパツアーの打ち上げでのメンバーの会話から、ライブの模様を交えながらツアー全体を振り返っていく内容。数多くのステージを経験する彼らの想いや素顔が明らかにされていく。

人気グループのドキュメンタリー第2弾が満足度No.1

グローバルに活躍を続ける人気グループ・BTSの姿をとらえた映画『BRING THE SOUL: THE MOVIE』が初日満足度1位を獲得。 「メンバーのひたむきな姿と言葉に頑張る元気をもらえる」「BTSのプロ意識を感じる映画」「ライブシーンは爆音で迫力満点! BTSのカッコ良さが詰まった映画でした」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では『ONE PIECE STAMPEDE』が最上位にランクイン。ディズニー映画『ライオン・キング』が最多レビュー数を集める結果となりました。

■全国動員ランキングもチェック 興行通信社調べ、2019年8月10日〜8月11日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動 1位(NEW)『劇場版 ONE PIECE STAMPEDE』[8月9日公開] 2位(NEW)『ライオン・キング』[8月9日公開] 3位(↓)『天気の子』[7月19日公開] 4位(↓)『トイ・ストーリー4』[7月12日公開] 5位(↓)『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』[8月2日公開] 6位(→)『ペット2』[7月26日公開] 7位(↓)『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』[8月2日公開] 8位(↓)『アルキメデスの大戦​』[7月26日公開] 9位(↓)『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION​』[7月12日公開] 10位(↓)『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer​/騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE​​​』[7月26日公開] ■初日満足度ランキングとは Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。 ※ 前週の初日満足度ランキングをみる ※本ランキングは公開日から8月12日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から8月12日までのレビュー数(Mark!数)が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2019年8月12日時点のものです。

(C)Amazon Content Services LLC, Film4 a division of Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2018.、(C)2018 DOCFILM4THECARLYLE LLC. ALL RIGHTS RESERVED.、(C)2017 - 5656 FILMS - INCIDENT PRODUCTIONS - MARS FILMS - LOGICAL PICTURES、(C)2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.、(C)尾田栄一郎/2019「ワンピース」製作委員会、(C)AAMIR KHAN PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED 2017、(C)2019 BIG HIT ENTERTAINMENT Co.Ltd., ALL RIGHTS RESERVED.