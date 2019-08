■名ゼリフが想いを伝える

■2つが揃うとセリフが完成

【「The Words of ONE PIECE」商品概要】

『ONE PIECE』の人気キャラクターの名言をモチーフにした結婚指輪「The Words of ONE PIECE」が8月5日(月)から発売されている。同商品は、ルフィとゾロ、ナミ、サンジ、チョッパー、エース、ヒルルク、レイリーの心に残るセリフを刻み込んだ結婚指輪。全10種の劇中の名ゼリフから好きなものを選んで、指輪に刻み込むことができる。「BECAUSE I’M... ...A PIRATE!!!!(おれは海賊だからな!!!!)」や「YOU GUYS STILL LOVED ME... ...THANK YOU SO MUCH...!!!(愛してくれて.........ありがとう!!!)」など人気のものばかりだ。指輪は、プラチナ950とK18のイエローゴールド、プラチナ950とピンクゴールドを組み合わせたペアで、前面に刻まれたセリフが熱い想いを伝える。ナミらしい愛嬌たっぷりのセリフが刻まれたリングは、2つが揃うとセリフが完成するというもの。「IT’S 100 PERCENT MY FAULT,BUT FORGIVE ME BECAUSE I’M SO CUTE!(100%私の過失だけど可愛いから許してね)」のセリフはユーモアを忘れない二人を印象付ける。レイリーの「IT’S 100PERCENT THOSE WHO CREATE THE TIMES... ...ARE ALWAYS THOSE WHO ARE LIVING IN THE PRESENT!(今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ!)」という名言を刻んだ指輪も、2つのリングを揃えて完成させるタイプだ。販売店:ユートレジャー新宿店/ユートレジャーオンラインショップ価格:各10万8000円(税込)素材:プラチナ950×K18イエローゴールド/プラチナ950×K18ピンクゴールド(2本セットリング。単品購入不可)