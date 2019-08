映画『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞作品賞と監督賞に輝いたギレルモ・デル・トロ監督が、ハリウッドのスター街道「ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイム」に自分の星と名前を刻み、ハリウッド殿堂入りを果たした。デル・トロ監督のウォーク・オブ・フェイム式典は現地時間6日に開催された。会場には映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の監督を務めたJ・J・エイブラムスや、デル・トロ監督の新作『Scary Stories to Tell in the Dark(原題)』に音楽で参加する歌手のラナ・デル・レイが祝福に駆けつけた。メキシコ出身のデル・トロ監督は記念撮影でメキシコの国旗を広げ、満面の笑みを浮かべている。Los Angeles Timesによると、デル・トロ監督はスピーチでハリウッド大通りの2669番目の星を受け取ったことに喜びを表すると共に、「これが今、起きているということは非常に重要だ。なぜなら僕は皆さんに言える。全移民の皆さん、どんなときも障壁ではなく、可能性を信じてください」と、移民に呼びかけたという。デル・トロ監督は「ウソには耳を傾けず、心の中にある物語を信じ、自分たちみんなが変化を及ぼすことができると信じてください。僕たちは誰もがそれぞれに見合う形で、芸術や技術、世界に貢献でいきるのです」と、メッセージを送っている。