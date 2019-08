米FX『アトランタ』と『スノーフォール』が新シーズンへ更新決定！

米FXによる音楽コメディドラマ『アトランタ』と違法薬物の売買に関わる人々を描く犯罪ドラマ『スノーフォール』が、それぞれ新シーズンへ更新されたことが明らかとなった。米TV Lineほか複数メディアが報じている。

ヒップホップ業界での成功を夢見る『アトランタ』





『アトランタ』は、元カノの家に居候する何をやっても中途半端なダメ男アーン(『コミ・カレ!!』のドナルド・グローヴァー)が、相棒ダリウス(『ゲット・アウト 』のレイキース・スタンフィールド)と駆け出しラッパーのアルフレッド(『ロスト・マネー 偽りの報酬』のブライアン・タイリー・ヘンリー)と一緒に、ヒップホップ業界での成功を目指して四苦八苦する姿が描かれるシリーズ。



2018年5月にFXでシーズン2の放送が終了し、1ヶ月も経たないうちにシーズン3への更新が決定。しかし本作で主演と企画・製作・監督・脚本もこなすドナルドの多忙なスケジュールにより製作が遅れているところへ今回のシーズン4への更新が決定。シーズン3とシーズン4ともに全8話構成で今年の秋より撮影が開始される予定になっている。



ドナルドと共同で製作総指揮に名を連ねるのは、ほとんどのエピソードでメガホンを取るヒロ・ムライ(『レギオン』)、ポール・シムズ(『GIRLS/ガールズ』)、ダイアン・マガニグル(『Cop Car(原題)』)、スティーヴン・グローヴァー(『Guava Island(原題)』)。

麻薬取引のリアルな緊張感『スノーフォール』



そして、1980年代のロサンゼルスを舞台にしたジョン・シングルトン(『ボーイズ'ン・ザ・フッド』)が脳卒中により急逝する悲劇に見舞われたが、米TV批評家協会による夏のプレスツアーでシーズン4へ更新されることが発表された。



シングルトンの遺志を引き継ぎ、エリック・アマディオ(『After Sex アフターセックス』)とデイヴ・アンドロン(『JUSTIFIED 俺の正義』)がクリエイターとして続投する。



更新されたシーズン4は、2020年にFXにて放送開始予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:『アトランタ』(c)2016 FX Productions, LLC. All rights reserved.『スノーフォール』(c)2017 Fox and its related entities. All rights reserved.