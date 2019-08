米CWで『ARROW／アロー』の新たなスピンオフの企画が浮上！

米CWは『ARROW/アロー』を皮切りに、これまでに『THE FLASH/フラッシュ』や『SUPERGIRL/スーパーガール』といったDCスーパーヒーロードラマを次々に生み出してきたが、『ARROW』の新たなスピンオフ企画が浮上していることが明らかとなった。英Digital Spyが報じている。





米TV批評家協会による夏のプレスツアーで、CWのマーク・ペドウィッツ社長が、新たなスピンオフを考えていると示唆していたという。「正直なところ、『ARROW』のスピンオフは確実に可能性があります。7年前にCWで『ARROW』の放送がスタートしましたが、本作が6本もの番組を生み出すと誰が思ったでしょうか。そのシリーズが全ユニバースを作り出したのですからね。これは本当に素晴らしい偉業で、今は何かを始める次のステップです。我々は、これらのフランチャイズとこのユニバースが何年も続くと信じているので、ファンが視聴し続けてくれるようなキャラクターを確保することが重要になります。どのようにユニバースが機能するかは、時が来ればわかるでしょう」と語っていた。



DCスーパーヒーローシリーズの本家となる『Crisis on Infinite Earths(原題)』と題された今年のアローバースには、『ブラックライトニング』の主人公ブラックライトニングことジェファーソン・ピアース(クレス・ウィリアムズ)と、アニメ『バットマン』シリーズでバットマンの声を担ってきたケヴィン・コンロイがアニメ同様にバットマン/ブルース・ウェイン役で登場することも発表されている。(海外ドラマNAVI)

