今年で57回目を迎えるニューヨーク映画祭で、日本から黒沢清監督の『旅のおわり世界のはじまり』、深田晃司監督の『よこがお』が出品されることが同映画祭の公式サイトで明らかになった。

オープニングナイト作品は、ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノ共演のマーティン・スコセッシ監督作『ジ・アイリッシュマン(原題) / The Irishman』、センターピースには、スカーレット・ヨハンソンとアダム・ドライヴァー共演のノア・バームバック監督作『マリッジ・ストーリー(原題) / Marriage Story』、クロージングナイト作品には、ブルース・ウィリスとウィレム・デフォー共演のエドワード・ノートン監督作『マザーレス・ブルックリン(原題) / Motherless Brooklyn』が選ばれた。

その他に、今年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』、男優賞をアントニオ・バンデラスが受賞したペドロ・アルモドバル監督の『ペイン・アンド・グローリー(英題) / Pain and Glory』、今年亡くなったアニエス・ヴァルダ監督を描いた『ヴァルダ・バイ・アニエス(英題) / Varda By Agnes』、オリヴィエ・アサイヤス監督の『ワスプ・ネットワーク(原題) / Wasp Network』、ダルデンヌ兄弟の『ヤング・アーメッド(英題) / Young Ahmed』、ケリー・ライヒャルト監督の『ファースト・カウ(原題) / First Cow』などの作品も加わっている。

第57回ニューヨーク映画祭は9月27日〜10月13日(現地時間)まで開催される。 (細木信宏/Nobuhiro Hosoki)