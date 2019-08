『ゴシップガール』チェイス・クロフォード、リブート版に出演するなら〇〇を演じたい！

2007年より6シーズンにわたり米CWで放送され、NYに暮らすセレブな高校生の友情や恋愛模様を描いて世界的な大ヒットなった『ゴシップガール』。そのリブート版が新配信サービスで進行しているが、オリジナル版でネイト・アーチボルドを演じたチェイス・クロフォードが、「リブート版に出演するなら〇〇を演じたい!」と語った。英Digital Spyが報じている。

ワーナー・メディアの新配信サービスとなるHBO MAXで製作が進んでいるリブート版は、マンハッタンに暮らすゴージャスな高校生を新たに紹介し、オリジナル版が終了してから8年後を舞台に、いかにソーシャルメディアとNYの状況が変わったかが描かれるという。

オリジナル版で6シーズンにわたりネイト・アーチボルトを演じたチェイスは、米トーク番組『Watch What Happens Live with Andy Cohen』に出演し、リブート版に出演するのか尋ねられて次のように答えている。「まだ誰も連絡をくれないから、かなり怒ってるよ。それは冗談だけど、リブート版が製作されるっていいね。もしかしたら、父親役でカムバックできるかも。そうなったらいいな」とコメントしているのだが、現在34歳のチェイスが高校生の父親役を演じるには少し年齢が若すぎるかもしれない。

そして、リブート版にカメオ出演する気は満々のようで、オリジナル版のその後を描くドラマが製作されることになったら、出演したいとも述べている。「30代になった僕たちがどんな風に描かれるのかわからないけど、『ゴシップガール』は僕の人生で大きな部分を占めているから何にでもオープンだよ。でも本当に適切で特有な作品でなくちゃいけないし、このTVと配信サービスの黄金時代においては、おそらく1シーズン8話がいいだろうな...。でも、みんなのスケジュールの都合で全員を集めるのは難しいんじゃないかと思う。ペン(・バッジリー)とレイトン(・ミースター)に、エド(・ウェストウィック)も、すごくいいTVシリーズに出演してるからね」とコメントしている。

チェイスは『ゴシップガール』の終了後、青春ミュージカルドラマ『Glee/グリー』にゲスト出演し、米ABCのドラメディ『Blood & Oil(原題)』に主演したが残念ながら1シーズンでキャンセルに。現在は、Amazon Prime Videoのオリジナル・ドラマ『ザ・ボーイズ』でスーパーヒーローのディープを演じ、本シリーズはシーズン2へ更新が決定している。

オリジナルキャストが出演するのか気になるリブート版『ゴシップガール』。情報が入り次第、随時お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)



