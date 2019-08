『ARROW』にとって最後となるアローバースに、あのDCヒーローが初登場！

更新されたシーズン8をもってファイナルを迎えることになった米CWの人気ドラマ『ARROW/アロー』にとって、最後となるDCスーパーヒーローが集結するエピソード"アローバース"に、あのキャラクターが初登場することが明らかになった。米Deadlineが報じている。

毎年CWで放送されるアローバースに今年初めて登場することになったのは、『ブラックライトニング』の主人公ブラックライトニングことジェファーソン・ピアース。「バツイチで二人の娘の父」、「高校の校長先生」という顔を持つ中年男性でありながら、引退したヒーロー業を再開し、悪と戦う異色のヒーローだ。

今年12月から来年1月にかけて5話にわたり放送されるクロスオーバーのタイトルは『Crisis on Infinite Earths(原題)』。『ARROW』、『THE FLASH/フラッシュ』、『SUPERGIRL/スーパーガール』、『レジェンド・オブ・トゥモロー』、『Batwoman(原題)』のシリーズ内で放送され、そこに『ブラックライトニング』が加わり、全6シリーズの世界が交わることになる。

ブラックライトニングを演じるクレス・ウィリアムズ(『コード・ブラック 生と死の間で』)の他に、アニメシリーズ『バットマン ザ・フューチャー』をはじめとする『バットマン』シリーズでバットマンの声を担当するケヴィン・コンロイもゲストとして登場するという。

『Crisis on Infinite Earths』は、1985年から1986年に出版されたコミックス「クライシス・オン・インフィニット・アース」がもとになっており、DCの多くのヒーローやヴィランが登場する壮大なエピソードとして知られ、アローバースでは史上最長作となる。

アローバースは、12月8日(日)に放送される『SUPERGIRL』のエピソードと翌日9日(月)の『Batwoman』、10日(火)の『THE FLASH』、そして2020年1月14日(火)にオンエアされる『ARROW』と『レジェンド・オブ・トゥモロー』で起こる予定。

新シーズンとなる『ARROW』シーズン8は10月15日(火)、『THE FLASH』シーズン6は10月8日(火)、『SUPERGIRL』シーズン5と『Batwoman』シーズン1は10月6日(日)、『ブラックライトニング』シーズン3は10月21日(月)、『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン5は2020年1月にCWにて放送スタート。(海外ドラマNAVI)

