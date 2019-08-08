¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙBD¡õDVD¡¢11·î6Æü¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª¡¡»³ºê¸¿Í¤¬¡È¥¥ó¥°¥À¥à°¦¡É¤ò¸ì¤ë
¡¡2019Ç¯¡Ê¾åÈ¾´ü¡Ë¤Î¼Â¼ÌË®²èNo¡¥1¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤¬11·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£È¯Çä·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢»³ºê¸¿Í¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¡¢¾¾¶¶¿¿»°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¼ýÏ¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÅþÃå¡£»£±Æ»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¼ýÏ¿»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô4000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸¶ÂÙµ×¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤ò»³ºê¤¬±é¤¸¡¢µÈÂô¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¶¶ËÜ¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢üâÅèÀ¯¹¨¡¢Í× ½á¤é¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡É¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£ÆüËÜ±Ç²èºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ½ºîÈñ¤ò¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿°µ´¬¤Î±ÇÁü¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤¬11·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Û¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¼ýÏ¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡£
¡¡¤Þ¤ºËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ºê¤¬¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¥è¥Ã¥·¥ã¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Ì¡²è¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÏ¢ºÜ10¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æ°²è¤Î»þ¤Ë¸¶ºî¤ÏÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ËÉ¸½à¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò¤ä¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤òµÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁêÅö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢ËÜÊÔ¤Î±ÇÁü¤¬¿®¡Ê»³ºê¡Ë¤ÈÉº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»³ºê¤Ï¡ÖÍè¤¿Íè¤¿¡ª¡¡½¤¹Ô¥·¡¼¥óÍè¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£µÈÂô¤â°ì½ï¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÏÁêÅöÇ®¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÃçÎÉ¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¶¶ËÜ¤Ï2¿Í¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆËÜÊÔ¤Ï¡¢¿®¤ÈÉº¤¬»àÊÌ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡£µÈÂô¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«¤Æ¤Æµã¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿®¤ÈÉº¤¬¶¦¤Ë°é¤Ã¤¿Ç¼²°¤ÇÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÈÂô¤¬¡ÖÉáÄÌ¤ËÇ¼²°¤ÎÃæ¤Ë¥Í¥º¥ß¤¤¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢»£±Æ»þ¤Î¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¡¢»³ºê¤â¡Ö¤¤¤¿¤Í¡ª¡¡»Å¹þ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ï¤ËÌ¬¤òÈï¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÎ»ìºÌò¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÃå¤¿¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¯¤Æ¡¢¾®²°¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£º´Æ£´ÆÆÄ¤â¡ÖËÍ¤â¤¢¤ì¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê°áÁõ¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢»³ºê¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤¬¤¢¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò¤ä¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¼ýÏ¿¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤Ï¡¢11·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£10·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¼ýÏ¿»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô4000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸¶ÂÙµ×¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤ò»³ºê¤¬±é¤¸¡¢µÈÂô¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¶¶ËÜ¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢üâÅèÀ¯¹¨¡¢Í× ½á¤é¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡É¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£ÆüËÜ±Ç²èºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ½ºîÈñ¤ò¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿°µ´¬¤Î±ÇÁü¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤¬11·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Û¤Î¤ß¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¼ýÏ¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡£
¡¡¤Þ¤ºËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ºê¤¬¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¥è¥Ã¥·¥ã¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Ì¡²è¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡ÙÏ¢ºÜ10¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æ°²è¤Î»þ¤Ë¸¶ºî¤ÏÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ËÉ¸½à¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò¤ä¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤òµÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁêÅö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢ËÜÊÔ¤Î±ÇÁü¤¬¿®¡Ê»³ºê¡Ë¤ÈÉº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»³ºê¤Ï¡ÖÍè¤¿Íè¤¿¡ª¡¡½¤¹Ô¥·¡¼¥óÍè¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£µÈÂô¤â°ì½ï¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÏÁêÅöÇ®¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÃçÎÉ¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¶¶ËÜ¤Ï2¿Í¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆËÜÊÔ¤Ï¡¢¿®¤ÈÉº¤¬»àÊÌ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡£µÈÂô¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«¤Æ¤Æµã¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿®¤ÈÉº¤¬¶¦¤Ë°é¤Ã¤¿Ç¼²°¤ÇÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÈÂô¤¬¡ÖÉáÄÌ¤ËÇ¼²°¤ÎÃæ¤Ë¥Í¥º¥ß¤¤¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢»£±Æ»þ¤Î¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¡¢»³ºê¤â¡Ö¤¤¤¿¤Í¡ª¡¡»Å¹þ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ï¤ËÌ¬¤òÈï¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÎ»ìºÌò¤ò±é¤¸¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÃå¤¿¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤¯¤Æ¡¢¾®²°¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£º´Æ£´ÆÆÄ¤â¡ÖËÍ¤â¤¢¤ì¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê°áÁõ¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢»³ºê¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤¬¤¢¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò¤ä¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¼ýÏ¿¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤Ï¡¢11·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£10·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡£