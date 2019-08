■上品な⾹りと、さっぱりした甘み

■60円追加でトッピング2倍のサービスも

【「ラ・フランススムージー」概要】

マクドナルドの専任バリスタが本格カフェコーヒーを提供するコーナー「McCafe by Barista」併設店舗では、8月7日(水)から、新商品「ラ・フランススムージー」を期間限定で発売する。ゴロゴロフルーツスムージーシリーズの第3弾となる「ラ・フランススムージー」は、国産のラ・フランスを使⽤した、上品な⾹りとジューシーでさっぱりした⽢みが特⻑の期間限定のスムージー。トッピングには、果肉入りの洋ナシソースを使用し、噛んだ瞬間に口の中でじゅわっと広がる具材感としっとりとした食感が楽しめる。また、60円の追加料⾦で、トッピングが2倍になる、“倍”スムージーも同時に販売。6月から販売されている「桃のスムージー」も、“倍”スムージーにすることができる。日程:8月7日(水)〜9月上旬(予定)場所:全国のMcCafe by Barista併設マクドナルド店舗(2019年7月時点で101店舗)時間:McCafe by Barista営業時間中 ※営業時間は店舗によって異なる価格:Mサイズ 490円(税込) Lサイズ 530円(税込)/倍のMサイズ 550円(税込) 倍のLサイズ 590円(税込)