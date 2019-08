【今週末の新作映画】『アトランタ』ドナルド・グローヴァー＆『ティーン・ウルフ』クリスタル・リード

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(8月9日〜)は、猛暑のこの夏おすすめのトラウマ本格ホラー映画や、『アトランタ』のドナルド・グローヴァーがあのキャラクターを演じる"超実写版"など話題作が公開! お見逃しなく!

■8月9日(金)『ゴーストランドの惨劇』

2007年公開の映画『マーターズ』で監督を務めたフランスの鬼才パスカル・ロジェが、6年ぶりにメガホンを執った映画史上最も不快なトラウマ映画。

人里離れた叔母の家を相続し、そこに移り住むことになったシングルマザーのポリーンと双子の娘ヴェラとベス。彼ら一家が新居に到着したその日の夜、二人の暴漢が家に押し入ってきて、突然の惨劇が襲う。しかし、娘たちを守ろうとする母は必死に反撃し、姉妹の目の前で暴漢たちをメッタ刺しにする―。あの惨劇から16年後。ベスは小説家として成功したが、ヴェラは精神を病み、今もあの家で母と暮らしていた。久しぶりに実家に戻ったベスを母は迎え入れるが、ヴェラは地下室に閉じこもっていた。そして、ベスに向かって衝撃の言葉をつぶやくのだった―。

その他の出演者:クリスタル・リード(『ティーン・ウルフ』)、アナスタシア・フィリップス(『メンタリスト』)、エミリア・ジョーンズ(『ウルフ・ホール』)、テイラー・ヒックソン(『DEADLY CLASS』)

■8月9日(金)『ライオン・キング』

マーベル映画『アイアンマン』でメガホンを執り、トニー・スタークの側近ハッピー・ホーガン役としても知られるジョン・ファヴローが監督を務める。

命あふれるサバンナの王国プライドランド。その王であるライオン〈ムファサ〉に、息子〈シンバ〉が誕生する。だが、シンバはある"悲劇"によって父ムファサを失い、王国を追放されてしまう。新たな世界で彼は仲間と出会い、"自分が生まれてきた意味、使命とは何か"を知っていく。王となる自らの運命に立ち向かうために―。不朽の名曲の数々とともに、"超実写版"映像で蘇る。

声の出演者:ドナルド・グローヴァー(『アトランタ』)、セス・ローゲン(『ザ・ボーイズ』)、キウェテル・イジョフォー(『ドクター・ストレンジ』)、アルフレ・ウッダード(『Marvel ルーク・ケイジ』)、ビリー・アイクナー(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、ジェームズ・アール・ジョーンズ(『スター・ウォーズ』シリーズ)、ビヨンセ

■8月9日(金)『ピータールー マンチェスターの悲劇』

映画『007』シリーズや『ナイトメア 〜血塗られた秘密〜』に出演するロリー・キニア主演。英国史上最も残忍かつ、悪名高い事件"ピータールーの虐殺"の全貌を描く歴史ドラマ。

1819年8月16日、朝から6万人もの人々がマンチェスターの南端にある聖ピーターズ広場に集まった。著名な活動家であるヘンリー・ハントが演説し、あくまで平和的に自分たちの権利を訴えるデモ行進になるはずだった。サーベルを振り上げた騎兵隊とライフルで武装した軍隊が突進するまでは─。少なくとも15人が殺され、600人以上が重傷を負い、誰がいつどんな指示を出したのか、本当の目的は何だったのか、どうして止められなかったのか、傷つけられ殺された者たちのその後は―。

その他の出演者:マキシン・ピーク(『ブラック・ミラー』)、フィリップ・ジャクソン(『鑑定士と顔のない依頼人』)、ヴィンセント・フランクリン(『ボディガード -守るべきもの-』)、ティム・マキナニー(『MI-5 英国機密諜報部』)

