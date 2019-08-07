レアル久保建英、「20歳以下の世界有望ランキング」に選出される！
レアル・マドリーのプレシーズンツアーに帯同している久保建英。まだ先発こそないものの、確実に評価を高めている。
『AS』によれば、20歳以下の若手選手ランキングに久保も名を連ねたという。
これはイタリア紙『La Gazzetta dello Sport』が毎週発刊する『SportWeek』という付録誌が発表したものだそう。
1位はドルトムントのイングランド代表FWジェイドン・サンチョ。
そして、レアルからはヴィニシウス・ジュニオールが4位、ロドリゴ・ゴイスが8位とトップ10入り。
同じくレアルのブラヒム・ディアスは17位、久保は27位にランクされたそう。
ちなみに、バルセロナの至宝リキ・プーチは39位だとか。
なお、トップ10の顔触れはこうなった。
1位 ジェイドン・サンチョ（ドルトムント）
2位 マタイス・デリフト（ユヴェントス）
3位 カイ・ハヴァーツ（レヴァークーゼン）
4位 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
5位 ジョアン・フェリックス（アトレティコ・マドリー）
6位 ジャンルイージ・ドンナルンマ（ミラン）
7位 フィル・フォデン（マンチェスター・シティ）
8位 ロドリゴ・ゴイス（レアル・マドリー）
9位 ライアン・セセニョン（フラム）
10位 ラファエウ・レアオン（ミラン）
2位 マタイス・デリフト（ユヴェントス）
3位 カイ・ハヴァーツ（レヴァークーゼン）
4位 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
5位 ジョアン・フェリックス（アトレティコ・マドリー）
6位 ジャンルイージ・ドンナルンマ（ミラン）
7位 フィル・フォデン（マンチェスター・シティ）
8位 ロドリゴ・ゴイス（レアル・マドリー）
9位 ライアン・セセニョン（フラム）
10位 ラファエウ・レアオン（ミラン）
10位のラファエウ・レアオンは今季リールからミランへ移籍した20歳のFW。アンゴラにもルーツを持つU-21ポルトガル代表だ。
188cmと大柄ながら高い技術があり、決定力も高く、途中出場でも力を見せる怪物。今から注目しておくべき若手選手のひとりだ。