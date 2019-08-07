レアル久保建英、「20歳以下の世界有望ランキング」に選出される！

写真拡大 (全2枚)

レアル・マドリーのプレシーズンツアーに帯同している久保建英。まだ先発こそないものの、確実に評価を高めている。

『AS』によれば、20歳以下の若手選手ランキングに久保も名を連ねたという。

これはイタリア紙『La Gazzetta dello Sport』が毎週発刊する『SportWeek』という付録誌が発表したものだそう。

1位はドルトムントのイングランド代表FWジェイドン・サンチョ。

そして、レアルからはヴィニシウス・ジュニオールが4位、ロドリゴ・ゴイスが8位とトップ10入り。

同じくレアルのブラヒム・ディアスは17位、久保は27位にランクされたそう。

ちなみに、バルセロナの至宝リキ・プーチは39位だとか。

なお、トップ10の顔触れはこうなった。

1位　ジェイドン・サンチョ（ドルトムント）

2位　マタイス・デリフト（ユヴェントス）

3位　カイ・ハヴァーツ（レヴァークーゼン）

4位　ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

5位　ジョアン・フェリックス（アトレティコ・マドリー）

6位　ジャンルイージ・ドンナルンマ（ミラン）

7位　フィル・フォデン（マンチェスター・シティ）

8位　ロドリゴ・ゴイス（レアル・マドリー）

9位　ライアン・セセニョン（フラム）

10位　ラファエウ・レアオン（ミラン）

10位のラファエウ・レアオンは今季リールからミランへ移籍した20歳のFW。アンゴラにもルーツを持つU-21ポルトガル代表だ。

188cmと大柄ながら高い技術があり、決定力も高く、途中出場でも力を見せる怪物。今から注目しておくべき若手選手のひとりだ。