■リップには、メッセージカードを同封

■ファンにはたまらない甘〜いWEB CMも

■東京&大阪を、THE RAMPAGEがジャック!

【「DHC 薬用 リップクリーム 3本セット [THE RAMPAGE from EXILE TRIBE]」概要】

ダンス・ボーカルグループ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEと、「DHC」がコラボした、「DHC 薬用 リップクリーム 3本セット [THE RAMPAGE from EXILE TRIBE]」が、8月7日(水)から数量限定で発売され、あわせて、メンバーが出演するWEB CMも公開された。本商品のパッケージは、THE RAMPAGEのロゴとピンクのクロスをあしらった、オリジナルデザイン。中には、メンバーが登場する“スペシャルムービー”が見られる二次元バーコードが記載されたメッセージカードが同封されていおり、16人・16種の個性あふれるパフォーマンスや、WEB CMのメイキング風景が収録されている。どのメンバーの動画が見られるかは、お楽しみだそうだ。発売にあわせて、本商品のWEB CMの放映もスタート。出演したのは、RIKU、川村壱馬、吉野北人のボーカル陣で、THE RAMPAGEの楽曲「One More Kiss」をバックに、ムードあるシチュエーションの中で、本商品の魅力を表現している。「塗ってあげようか」とリップを手に取るRIKUや、ベッドでリップを塗られ「なんだよ」とささやく吉野、「こっち見ろよ」と強引な雰囲気を出す川村の姿が捉えられた映像は、ファンにはたまらない仕上がりだ。最後には、3人全員が投げキッスを披露している。さらに、東京メトロ渋谷駅と阪急梅田駅構内で、大型交通広告の展開が決定。個性溢れるTHE RAMPAGEメンバー16人による迫力あるグラフィックは必見だ。くわえて、東京メトロ・東急電鉄・小田急電鉄の電車内で流れているトレインチャンネルにもWEB CMが流れるそうだ。発売日:8月7日(水)販売場所:通信販売、DHC 直営店価格:1970 円(税別)