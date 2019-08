【ランキング】Netflix会員の好きな作品ベスト10　2位は『ストレンジャー・シングス』

全米のNetflix会員を対象に、米調査会社モフェットネイサンソン/ハリスXが行った「好きな番組調査」の結果が発表された。それによれば、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』『ストレンジャー・シングス 未知の世界』などのタイトルがお気に入りとしてあがっている。

Netflixの会員数は年々膨れ上がっており、加入者は全世界で約1億4000万人。彼らがもっとも好んで視聴している番組のランキングが今回発表された。

リストは、シリーズとして長く続くと伸びる傾向にある実際の視聴時間で集計されたものとは異なり、加入者が好きで見ている番組のタイトルを投票するという方法で行われている。10位までのランキングは以下のとおり。

1.『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

2.『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

3.映画(タイトル指定せず)

4.『オザークへようこそ』

5.『グレイス&フランキー』

6.『ブラック・ミラー』

7.『LUCIFER/ルシファー』

8.『ザ・クラウン』

9.『ザ・オフィス』

10.『フレンズ』

米ウェブメディアHypebaeはこの結果について、ファンの好きな番組はNetflixのオリジナルだが、ライセンス契約を結んで放映する番組も将来的に減ることはないだろうという調査会社による分析を紹介している。調査会社によれば、99位までのタイトルを並べた「トップ99」の人気投票で名前があがった番組の45パーセントがライセンス契約で提供されているTVドラマだったためだ。

しかし、よく見ると、トップ10入りしたライセンスコンテンツのうち、2005年に放送開始して9シーズン続いた『ザ・オフィス』と1994年から10シーズン続いた『フレンズ』は、ともに米NBCの作品で、Netflixを離れることがすでに決定している。

『ザ・オフィス』は2021年、『フレンズ』(米国内)は2020年からNetflixを離れることが公式SNSで発表された。

The One Where We Have To Say Goodbye.



We're sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang