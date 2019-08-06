¥ê¥Ü¥ó¤ä¥í¥´¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡ß¡Ö¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯Çä
¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÃÂÀ¸45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLEVI¡ÇS¡ßHELLO KITTY¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥«¤Ã¡ª¡¡ÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤µðÂç¥¥Æ¥£
¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ç¥Ë¥à¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥¹5·¿¡¢¥Ü¥È¥à¥¹1·¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼5·¿¤ÎÁ´11·¿¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖDAD ¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæÉôÊ¬¤Ë¡ÖHELLO KITTY¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È¥È¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢½µËö¤äÂ¿Ë»¤ÊÆü¤Î»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ý¥Ã¥×¤µ¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯ÇäÆü¡§8·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¥¹¥È¥¢Á´Å¹ÊÞ¡Ê¥¦¥£¥á¥ó¥ºÅ¸³«¤¬¤Ê¤¤¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¥¹¥È¥¢ À¾ÉðÃÓÂÞ¡¢Ì¾¸Å²°üâÅç²°¤ò½ü¤¯¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥«¤Ã¡ª¡¡ÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤µðÂç¥¥Æ¥£
¢£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Í»¹ç
¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ç¥Ë¥à¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥¹5·¿¡¢¥Ü¥È¥à¥¹1·¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼5·¿¤ÎÁ´11·¿¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¢£¥¥å¡¼¥È¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¾¤í¤¤
¡¡¡ÖDAD ¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæÉôÊ¬¤Ë¡ÖHELLO KITTY¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È¥È¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢½µËö¤äÂ¿Ë»¤ÊÆü¤Î»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ý¥Ã¥×¤µ¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖLEVI¡ÇS¡ßHELLO KITTY¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§8·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¥¹¥È¥¢Á´Å¹ÊÞ¡Ê¥¦¥£¥á¥ó¥ºÅ¸³«¤¬¤Ê¤¤¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¥¹¥È¥¢ À¾ÉðÃÓÂÞ¡¢Ì¾¸Å²°üâÅç²°¤ò½ü¤¯¡Ë