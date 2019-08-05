¡Úº´¡¹ÌÚ½Ó¾°¥³¥é¥à¡§¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î»þÂå¡Û¡Ö¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥®¥¿¡¼¡×
¡¡¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥®¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê³Ú´ïÅ¹¤ÎÌ¾Á°¡£¥®¥¿¡¼¿¦¿Í¤Î¥ê¥Ã¥¯¡¦¥±¥ê¡¼¤È¤½¤ÎÊì¿Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¿¦¿Í¸«½¬¤¤¤Î¥·¥ó¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¼ã¤¤½÷À¤Î3¿Í¤À¤±¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤â·Ð¤Ä¤è¤¦¤Ê¸Å¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î·úÊª¤ÎÇÑºà¤ò»È¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¹©»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥ê¥Ã¥¯¤Ï¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇÑºà¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¥®¥¿¡¼¤òºî¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤Î¥®¥¿¡¼²°¤µ¤ó¤Ë¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬±éÁÕ¤·¡¢¥ê¥Ã¥¯¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤±¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±Ç²è¤À¡£¤Ç¤âÈà¤é¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¡¢¿¼¤¯Èþ¤·¤¤²»¿§¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÈÊ¹¤¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÎÂ¦¤â¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼Ò²ñÅª¤Ê¤Ê¤Ë¤«¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤À²á¤®¤Æ¤æ¤¯»þ´Ö¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²»³Ú±Ç²è¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂç³Ý¤«¤ê¤ÊºîÉÊ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î2019Ç¯¤Ï¾®¤µ¤Ê¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿²Âºî¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î³¤ÊÕ¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥Ä¡¦¥Ó¡¼¥È¡¦¥é¥¦¥É¡¡¤¿¤Ó¤À¤Á¤Î¤¦¤¿¡×¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï2012Ç¯¤ÎºîÉÊ¤¬º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÊ¶Áè»þÂå¤Î¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¹¥È¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¡£
¡¡¸Å¤¯¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¼Ì¤·¤¿1995Ç¯¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥ì¥³¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈÆ±ºî¤ÏÍèÇ¯¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤È¤É¤³¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²»³Ú¹¥¤¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¿ÆÌ©¤Ê¤ªÅ¹¤³¤½¤¬¡¢²»³Ú¹¥¤¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£CD¤ÎÇä¾å¤Ï·ã¸º¤·¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤â½Ì¾®¤·¡¢Spotify¤äApple Music¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¼çÂÎ¤Ø¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²»³Ú¤¬Ä°¤«¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢1¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Î»þÂå¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ï¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤ì¤Ï¥Ð¥é¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥»¥à¡ÊÌ¾¶Ê¡Ë¤Ð¤«¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÍÙ¤ì¤ë²»³Ú¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÛµÄ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤Ë¡Ö²»³Ú¤Ë½¸¤Þ¤ë¡×¡Ö²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤¬³È»¶¤·¡¢Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê²»³Ú¤Î¶õ´Ö¤Ø¤È²óµ¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤¬¡¢²»³Ú¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òºÇ¶á´¶¤¸¤ë¡£¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤äËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿ÆÌ©¤Ê²»³Ú¤Î¾ì½ê¡×¤¬Áý¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¡¹¤ÎÍßµá¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê²ñÏÃ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥¸¥ê¥¶¡¼¥º¤Ë¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¤·¡¢¥È¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥Ä¤È¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ê¥Ü¡¼¤¬¡¢Å¹¼ç¤Î¥ê¥Ã¥¯¤Ë¸ì¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î²û¤«¤·¤¤¿Í¡¹¤¬º£¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£¿§¤ó¤Ê¾ì½ê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¾Ã¤¨¡¢³¹¤Ï»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¸«´·¤ì¤¿·Ê¿§¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡£º£¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ´é¤ò¸«¤ËÍè¤é¤ì¤ë¡×¡£¥ê¥Ã¥¯¤ÏÅú¤¨¤ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Ø¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥»¥¯¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÅ·ºÍ¡×¤Ç¤¢¤ëÍ§¿Í¡¡¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥ê¥Ã¥¯¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö·¯¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¡£Â©»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¡¢²È¤òÁÝ½ü¤·¡¢»Å»öÇ®¿´¤À¡£¤À¤¬¤Ò¤È¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡£¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬±¿¤Î¿Ô¤¤À¡£»à¤Ì¤Þ¤ÇÉÏË³¤À¡×
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÏÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£¥ê¥Ã¥¯¤âÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¡Ö¥®¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÍ¤Î±¿¤Î¿Ô¤¤À¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤À¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡©¡×
¡¡¥ê¥Ã¥¯¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤À¤è¡£Ãù¶â¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡£À¸¶È¡Ê¤Ê¤ê¤ï¤¤¡Ë¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê¾å¤À¡×
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡Ö¿ÍÀ¸¤À¤Í¡×
¡¡¥ê¥Ã¥¯¡Ö¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¿¤À¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤ä¤êÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ²È¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¡£¹Í¤¨¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£·úÃÛ¤ò»Ù¤¨¤¿¸Åºà¤ò¥®¥¿¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡¡¾®¤µ¤¯¤Æ¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤À¤±¤ì¤É¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Ë¶¦´¶¤òÊú¤¯¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥®¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢8·î10Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£