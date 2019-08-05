Âè1°Ì¤Ï¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ü¡ÙÀè½µ¸ø³«±Ç²è ½é½µÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5¡Ê8·îÂè1½µ¡Ë
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö±Ç²è¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿2019Ç¯8·îÂè1½µ¸ø³«ºîÉÊ¤Î½µËö¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1°Ì¡§¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ü¡Ù67.0%
¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ¶½ÅÎÌµé¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ëÄÉÀ×¤Î¥×¥í¸µFBIÆÃÊÌÁÜºº´± ¥ë¡¼¥¯¡¦¥Û¥Ö¥¹¡Ê¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ¶¹âµé¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¶î¤ëµ¬³Ê³°¤ÎÃË¸µMI6¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È ¥Ç¥Ã¥«¡¼¥É¡¦¥·¥ç¥¦¡Ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡Ë¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥¹¥Ô¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î2¿Í¤ò¼çÌò¤Ë·Þ¤¨¤¿ºÇ¿·ºî¡£
2¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÅ¨¥Ö¥ê¥¯¥¹¥È¥óÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ø¥¤¥à¥À¥ëÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¡£¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¤Ç¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º±é¤¸¤ë¥¤¡¼¥µ¥ó¤òËÝÏ®¤¹¤ëÆæ¤á¤¤¤¿Èþ½÷¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¦¥£¥É¥¦¤ò±é¤¸¤¿¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼¤¬Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥Ç¥Ã¥«¡¼¥É¡¦¥·¥ç¥¦¤ÎËåÌò¤Ç»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥í¥ó¥É¡Ù¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢µÓËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤¬°ú¤Â³¤Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢¨¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ü¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª2²óÌÜ¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤ ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥Û¥Ö¥¹¤È¥·¥ç¥¦¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÊý¤Ï½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè2°Ì¡§¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù25.4%
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¹¡¡Å·¶õ¤Î²Ö²Ç¡×¡Ê1992Ç¯È¯Çä¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢»³ºêµ®¤¬Áí´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¡£´ÆÆÄ¤ËÈ¬ÌÚÎµ°ì¡¦²ÖË¼¿¿¡¢¸¶ºî¡¦´Æ½¤¤Ë¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡ÉËÙ°æÍºÆó¡¢²»³Ú¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤Á¤Î³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥å¥«¤Ëº´Æ£·ò¡¢2¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ó¥¢¥ó¥«¤ËÍÂ¼²Í½ã¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¤ËÇÈÎÜ¡¢²¦»Ò¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¤Ëºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¥ê¥å¥«¤ÎÉã¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¤Ë»³ÅÄ¹§Ç·¤¬À¼¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¥Õ¥í¡¼¥é¤¬½»¤àÄ®¡¦¥µ¥é¥Ü¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÌÜ¤ò»ý¤ÄµðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ª¡¼¥ó¤Ë¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡¢Êì¡¦¥Þ¡¼¥µ¤ò¤µ¤é¤¤¡¢Éã¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢ÍÄ¤º¢¤«¤é¥ê¥å¥«¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥¹¡¦¥²¥Þ¤ËµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¶²¤ÎËâ²¦¡¦¥ß¥ë¥É¥é¡¼¥¹¤Ë°æ±º¿·¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ò°Ç¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥å¥«Ã£¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Î¤«¡£¥ê¥å¥«¤ÏÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡©
¢¨¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¥É¥é¥¯¥¨Âç¹¥¤¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤Ï²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¸¶ºî¤È¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¥¥ã¥é¤ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Æ°¤²ó¤ë¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¡£¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè3°Ì¡§¡ØÀ¤³¦¤Î³¶¤Æ¤Î¸ÝÆ°¡Ù5.2%
¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î³¤ÊÕ¤ËÐÊ¤à¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤ï¤º¤«5Æü´Ö¤Ç¾ðÇ®Åª¤ÊÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¥À¥Ë¡¼¤È¥¸¥§¡¼¥à¥º¡£2¿Í¤ÏÊÌ¤ì¤ÎÄ«¤Î°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ËÀ¸³¶¤ÎÁê¼ê¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¤À¤¬¡¢À¸Êª¿ô³Ø¼Ô¤Î¥À¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿¼³¤¤ËÀø¤êÃÏµå¾å¤ÎÀ¸Ì¿¤Îµ¯¸»¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÄ´ºº¤¬¡¢MI-6¤ÎÄµÊó°÷¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ë¤Ï¡¢Æî¥½¥Þ¥ê¥¢¤ËÀøÆþ¤·ÇúÃÆ¥Æ¥í¤òÁË»ß¤¹¤ëÇ¤Ì³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸Êª¿ô³Ø¼Ô¤Î¥À¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥ê¡¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥ô¥£¥¥ã¥ó¥Ç¥ë¡£MI-6¤ÎÄµÊó°÷¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò¡¢¡ØX-MEN¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¡Ø¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¬¥é¥¹¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥ô¥©¥¤¤¬±é¤¸¤ë¡£ÃÏµå¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¤â¤È¤é¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê±ÇÁüÈþ¤È¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤Î³¶¤Æ¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é·É°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¢¥ô¥£¥à¡¦¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹¤¬¡¢¶¸¤ª¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¶Ë¸Â²¼¤Î¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£
¢¨¡ØÀ¤³¦¤Î³¶¤Æ¤Î¸ÝÆ°¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡ÈÀ¸¡É¤ò·Ò¤²¤ë¡È³¤¡É ¤½¤ó¤ÊÍºÂç¤ÊÇØ·Ê¤ò»¾¤¨¤Ê¤¬¤é ¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¡Öº¬¿¼¤¤¥¤¥¹¥é¥à¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
Âè4°Ì¡§¡Ø¥µ¥Þ¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦84¡Ù0.6%
¹Ù³°¤ËÊë¤é¤¹»×½Õ´ü¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î15ºÐ¤Î¥ª¥¿¥¯¾¯Ç¯¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÎÙ¤Ë½»¤à·Ù»¡´±¤¬¼Â¤ÏÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿¤¤¤òÊú¤¡¢¥á¥¬¥Í¡¦¥Ç¥Ö¡¦ÉÔÎÉ¤Î¿ÆÍ§3¿Í¤È¤È¤â¤Ë¶ËÈëÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£1980Ç¯Âå¥Û¥é¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÀº¿À¤òº£¤Ëá´¤é¤»¤¿ÀÄ½Õ¥Û¥é¡¼¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ROADKILL SUPERSTARS¡ÊRKSS¡Ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃ»ÊÔ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Á¡¢SF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥¿¡¼¥Ü¥¥Ã¥É¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢SXSW±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨´ÑµÒ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥·¥Þ¡¼¥ë¡¢¥¢¥Ì¡¼¥¯¡¦¥¦¥£¥Ã¥»¥ë¡¢¥è¥¢¥ó=¥«¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥»¥ë¡£¡Ø¥ë¥¤¤Î9ÈÖÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ø¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤ë¡£
Âè5°Ì¡§¡Ø¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡Ù0.5%
Ä¹ÊÔÂè°ìºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¿Í´ÆÆÄ¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¥¦¥Ç¥£¥Í¥Õ¥¡¡¼¥¤¡¼¥¹¥È±Ç²èº×¤Ç¤Ï¿·¿Í´ÆÆÄºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î±Ç²èº×¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
ÅìÂçÂ´¤Ç¥Ë¡¼¥È¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÏÂÉ§¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞË¬¤ì¤¿Á¬Åò¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ¬Åò¤ÏÊÄÅ¹¸å¤Î¿¼Ìë¡¢É÷Ï¤¾ì¤ò¡Ö¿Í¤ò»¦¤¹¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÏÂÉ§¤Ï¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨¡Ø¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡ÖÁ¬Åò¤Îµ¡Ç½¤òÁ´¤¯°ã¤¦»È¤¤Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¡£´Ñ¤ë²ÁÃÍ½½Ê¬︎¡×¡ÖÆ»ÆÁÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤ëÎÉ¤¤±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê±Ç²è¥é¥ó¥É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼È´¿è¡Ë
¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥É ½é½µÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
2019Ç¯8·îÂè1½µ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó³«»ÏÆü¤«¤é2019Ç¯8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¡Ê¢¨1¡Ë¤ò½¸·×¤·¡¢Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³ä¹ç¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤«¤é½ç¤Ë¡Ö±Ç²è¥é¥ó¥É ½µËöÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡§Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤È¤Ï¡¢±Ç²è¥é¥ó¥É¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¾å±Ç»þ´Ö¤«¤é³Æ·à¾ì¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿²ó¿ô¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§Í½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹³ä¹ç¤È¤Ï¡¢2019Ç¯8·îÂè1½µ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿³ÆºîÉÊ¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ò¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á´ºîÉÊ¤ÎÍ½Ìó¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Î¹ç·×¤Ç³ä¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2019Ç¯8·îÂè1½µ¸ø³«¤ÎÁ´ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇºîÉÊ¤ÏËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É